Пенсія за втрату годувальника-військового: розміри виплат та доплати

Руки тримають гроші. Фото: Новини.LIVE.

Втрата близької людини на війні — це невимовний біль, із яким родині доводиться жити далі. Щоб підтримати сім’ї полеглих захисників і захисниць, держава гарантує підтримку у вигляді пенсій та спеціальних доплат. Сума виплат залежить від обставин загибелі воїна, кількості непрацездатних родичів та пільгового статусу кожного члена сім'ї.

Про умови призначення та перерахунок цих виплат повідомляють Факти, передають Новини.LIVE.

Скільки грошей родина отримує на руки

Держава встановила залізне правило. Виплата родин загиблих воїнів не може бути меншою за чітко визначену суму.

Якщо пенсія виходить маленькою, Пенсійний фонд не залишає людину з маленькою сумою, на яку важко прожити. Держава просто доплачує різницю з бюджету, щоб вирівняти підсумкову суму до гарантованого мінімуму.

Скільки мінімально виплачують:

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12 810 гривень на місяць — якщо гроші отримує хтось один із родини. Це може бути, наприклад, тільки дружина чи хтось один із батьків.

10 020 гривень на місяць на кожну людину — якщо виплати призначено двом чи більше родичам.

Гарантії для отримувачів виплат

Отримувати гроші можуть непрацездатні родичі, які були на утриманні бійця. Для неповнолітніх дітей правило ще спрощене: їм виплату призначають обов'язково, і доводити факт утримання не потрібно.

Окремий захист передбачено для найближчого кола:

Батьки, а також чоловік або дружина отримають свій гарантований мінімум окремо. Наявність інших членів у родині ніяк не зменшить їхню суму. Діти з офіційним статусом члена сім'ї загиблого та родини безвісти зниклих військових мають точно такі ж права на гарантований мінімум.

За яких умов призначають пенсію

Пенсію призначають, якщо військовий загинув на службі або помер через поранення, контузію чи хворобу, отримані на фронті.

Суму рахують у відсотках від зарплати, яку боєць отримував на службі:

70% від зарплати — якщо виплату отримує один родич;

50% від зарплати на кожного — якщо родичів двоє чи більше;

30% від зарплати — якщо військовий загинув через нещасний випадок, не пов'язаний із бойовими завданнями.

Першу заяву для оформлення пенсії подають у те відомство чи міністерство, де служив військовий.

Як відбувається перерахунок

Усі доплати до мінімального рівня Пенсійний фонд нараховує автоматично. Родинам загиблих воїнів не треба бігати по кабінетах, писати нові заяви чи збирати купу довідок. Підсумкову суму перераховують за даними, які вже є в пенсійній справі.

Ці мінімальні суми не залишаться фіксованими назавжди. Починаючи з 2027 року, їх щороку переглядатимуть із 1 березня під час загальної індексації пенсій.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про допомогу дітям військовослужбовців. Право на допомогу мають сім'ї, що зареєстровані у Дніпрі та мають дітей до 18 років. Заяву на отримання допомоги має подати один з батьків, опікун або інша уповноважена особа.

Також Новини.LIVE повідомляли, як діти УБД можуть отримати виплати на понад 17 тисяч гривень. Підтримка доступна в межах програми "єОздоровлення". Програма працює за принципом монетизації.