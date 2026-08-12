Виплати дітям захисників України: як отримати до 70 000 грн

Діти, військові підписують прапор. Фото: Новини.LIVE.

У Дніпрі стартувала щорічна програма підтримки дітей військових та загиблих учасників бойових дій. Батьки або законні опікуни можуть отримати матеріальну допомогу на оздоровлення та шкільне приладдя. Виплати призначаються відповідно до рішення виконкому міської ради.

Про це повідомляє Департамент соціальної політики Дніпра, передають Новини.LIVE.

Хто має право на допомогу

Право на отримання грошової підтримки мають сім'ї, які зареєстровані у місті Дніпрі та виховують дітей віком до 18 років станом на 1 травня поточного року, якщо один із батьків належить до таких категорій:

особи з інвалідністю внаслідок війни I та II групи;

сім’ї загиблих або померлих Захисників та Захисниць України.

Розмір матеріальної допомоги

Сума виплати залежить від кількості дітей у родині:

25 000 гривень — якщо у сім’ї одна дитина;

50 000 гривень — якщо у сім’ї двоє дітей;

70 000 гривень — якщо у сім’ї троє та більше дітей.

Пакет необхідних документів та терміни подачі

Заяву має подати один із батьків, опікун або уповноважена особа до Управління у справах ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.

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Перелік необхідних документів такий:

копія паспорта або ID-картки з витягом про місце проживання особи;

копія РНОКПП (ідентифікаційного коду) заявника;

копія свідоцтва про народження дитини або дітей;

оригінал довідки про склад сім’ї або зареєстрованих осіб (якщо відомостей немає в електронній картотеці);

копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни I–II групи або посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника і прилягаючі довідки.

Якщо документи подає представник, додатково додаються копія його паспорта та документ, що підтверджує його повноваження. Усі копії засвідчуються особистим підписом заявника.

Департамент приймає документи щороку з 1 квітня до 1 травня.

У разі зміни сімейного стану, місця проживання або втрати статусу заявник зобов'язаний повідомити про це Департамент протягом трьох днів.

Як здійснюється виплата

Кошти перераховуються на вибір заявника:

Через поштове відділення. На банківський рахунок. У такому випадку до заяви обов'язково додається довідка з реквізитами банківського рахунку.

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