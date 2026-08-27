Наслідки обстрілу Київщини: зруйновано склади Сільпо, Епіцентр, Roshen, Comfy та інші

Пожежа на складі. Фото: УНІАН

Російська армія вкотре продовжує завдавати цілеспрямованих ударів по цивільній та торговельній логістиці України. Внаслідок чергової повітряної атаки у Київській області було повністю знищено та суттєво пошкоджено масштабні складські приміщення. Там зберігалася продукція провідних українських компаній, дистриб'юторів і національних торговельних мереж.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про наслідки ніщивних атак держави-терориста.

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Які об'єкти зазнали руйнувань

Згідно з даними медіа, основними цілями ворожого удару стали великі комерційні логістичні складські хаби:

Логістичний центр "Епіцентр Калинівка" — один із ключових об'єктів інфраструктури національної мережі будівельних гіпермаркетів. ТОВ "Альфа Девелопмент Груп" — масштабний складський комплекс, на території якого орендували площі та зберігали товарні запаси одразу кілька ритейлерів. Розподільчий центр мережі "Будинок іграшок" — об'єкт, що забезпечував логістику дитячих товарів.

Втрати українського бізнесу

На території знищених складських площ розміщувалася продукція та логістичні деталі низки відомих брендових мереж і компаній:

продовольчий ритейл та кондитерська галузь: мережа супермаркетів "Сільпо" та кондитерська корпорація Roshen;

Непродовольчий ритейл і техніка: мережа мультимаркетів "Аврора" та ритейлер побутової техніки й електроніки Comfy;

Будівельний сектор і логістичні оператори: компанія "Будпостач" та транспортно-логістичний оператор "Бергер Карго Україна".

Систематичні атаки на розподільчі центри можуть свідчити лише про продовження тактики ворога зі знищення економічного потенціалу та ланцюгів постачання споживчих товарів в Україні.

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Чи очікувати значний дефіцит товару через удари ворога

Раніше ми повідомляли, як російські атаки по складським приміщенням можуть вплинути на цінову політику супермаркетів. За словами експертів, через знищення складів і ускладнення логістики можуть зрости ціни на продукти вже восени. Ворог вже неодноразово цілиться на склади торговельної мережі "Сільпо" та "Фора". Компанії зазначають, що зовсім скоро поставки можуть відбуватись напряму із підрядником. Саме такі рішення зможуть знизити ризики компаній та допоможуть уникнути дефіциту товарів в окремих супермаркетах. Однак вони матимуть інших негативний ефект — ціни на продукти зростуть.

Що ще варто знати

Крім того, Новини.LIVE розповідали, чи вплинуть атаки Росії на закриття супермаркетів. Протягом липня-серпня 2026 року росіяни посилили удари по продуктових базах і складах, знищуючи великі обсяги продукції. Поки що споживачам радять готуватися до короткострокових перебоїв у постачанні тих чи інших продуктів.

Також Новини.LIVE повідомляли про спустошені полиці супермаркетів через нищівні руйнування складських приміщень із продуктами. В соціальній мережі Threads українці масово ділились світлинами і відео з деяких супермаркетів. У компаніях споживачів закликали не хвилюватися, оскільки вони роблять усе можливе для швидкої перебудови ланцюгів постачання.