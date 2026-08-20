Закриття супермаркетів через дефіцит продуктів: у Мінагро пояснили, чого чекати

Супермаркет Сільпо в Києві. Фото: Новини.LIVE

Через цілеспрямовані атаки Росії на складські приміщення може виникнути невеликий дефіцит продуктів в Україні. Однак про закриття супермаркетів взагалі не йдеться, оскільки обсяги виробництва базових товарів здатні покрити внутрішній попит. При цьому споживачам варто готуватися до короткострокових перебоїв у постачанні тих чи інших продуктів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на відповідь міністра аграрної політики Тараса Висоцького під час брифінгу на питання кореспондента УНІАН.

Чи загрожує Україні закриття супермаркетів

Протягом липня-серпня 2026 року росіяни посилили удари по продуктових базах і складах, знищуючи великі обсяги продукції. Очевидно, це впливає на асортимент у супермаркетах. Водночас боятися дефіциту товарів не потрібно, оскільки вітчизняне виробництво дозволяє покрити весь внутрішній попит.

"Де є складність — дійсно можуть виникати короткострокові перебої з точки зору доставки, тому що логістику треба змінювати. Форма змінюється, в тому числі на максимально пряму розвозку", — зазначив Висоцький.

У магазинах певний час буде зменшений асортимент, однак продукція, до якої звикли українці, залишиться доступною в кожному населеному пункті — десь у великих кількостях. Відсутність широкого вибору є короткостроковою проблемою, яку можна вирішити перерозподілом запасів і створенням нових логістичних маршрутів.

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Чи перейдуть супермаркети на прямі поставки

Раніше ми розповідали, що великі ритейл-компанії в Україні можуть змінити механізм роботи і перейти на прямі поставки продуктів у супермаркети. Це зменшить ризики втрати запасів на складах і допоможе уникнути проблеми скороченого асортименту в окремих магазинах.

"На складах зберігаються товари, які приїхали з-за кордону. Якщо мережі працюють з національними виробниками, то часто цей товар на склади може не потрапляти. Його привозять одразу в магазини", — уточнив міжнародний експерт і член Економічного дискусійного клубу Ігор Гарбарук в ефірі Новини.LIVE.

Варто розуміти, що нововведення може негативно відобразитися на цінах. Оскільки компаніям доведеться більше витрачати на логістику, вони будуть змушені підняти вартість тих чи інших товарів. Експерти прогнозують дорожчання базових продуктів на 7-10% вже восени 2026 року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чому можлива криза через низькі ціни на продукти. Якщо виробники не можуть продати товари за кордон дорожче, вони змушені вдаватися до реалізації на внутрішньому ринку. Система працює так, що нинішні низькі ціни призведуть до кризової ситуації наступного року.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на курячі яйця. Станом на другу половину серпня 2026 року супермаркети переписали вартість затребуваного продукту в бік збільшення. Ми дізналися, скільки повинні віддати споживачі за одну упаковку.