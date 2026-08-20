Закрытие супермаркетов из-за дефицита продуктов: в Минагро объяснили, чего ожидать

Супермаркет Сільпо в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Из-за целенаправленных атак России на складские помещения может возникнуть небольшой дефицит продуктов в Украине. Однако о закрытии супермаркетов речи не идет, поскольку объемы производства основных товаров способны покрыть внутренний спрос. При этом потребителям стоит готовиться к краткосрочным перебоям в поставках тех или иных продуктов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ министра аграрной политики Тараса Высоцкого во время брифинга на вопрос корреспондента УНИАН.

Грозит ли Украине закрытие супермаркетов

В течение июля-августа 2026 года россияне усилили удары по продуктовым базам и складам, уничтожая большие объемы продукции. Очевидно, это сказывается на ассортименте в супермаркетах. В то же время бояться дефицита товаров не нужно, поскольку отечественное производство позволяет покрыть весь внутренний спрос.

"Где возникают сложности — действительно могут наблюдаться краткосрочные перебои с доставкой, поскольку приходится менять логистику. Форма доставки меняется, в том числе переходят на максимально прямую развозку", — отметил Высоцкий.

В магазинах некоторое время ассортимент будет меньше, однако продукция, к которой привыкли украинцы, останется доступной в каждом населенном пункте — где-то в больших количествах. Отсутствие широкого выбора — это краткосрочная проблема, которую можно решить перераспределением запасов и созданием новых логистических маршрутов.

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Перейдут ли супермаркеты на прямые поставки

Ранее мы рассказывали, что крупные ритейл-компании в Украине могут изменить механизм работы и перейти на прямые поставки продуктов в супермаркеты. Это снизит риски потери запасов на складах и поможет избежать проблемы сокращенного ассортимента в отдельных магазинах.

"На складах хранятся товары, привезенные из-за рубежа. Если сети работают с национальными производителями, то часто товар на склады может не поступать. Его доставляют сразу в магазины", — уточнил международный эксперт и член Экономического дискуссионного клуба Игорь Гарбарук в эфире Новини.LIVE.

Следует понимать, что нововведение может негативно отразиться на ценах. Поскольку компаниям придется тратить больше на логистику, они будут вынуждены поднять стоимость тех или иных товаров. Эксперты прогнозируют подорожание базовых продуктов на 7-10 % уже осенью 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему возможен кризис из-за низких цен на продукты. Если производители не могут продать товары за границу дороже, они вынуждены прибегать к реализации на внутреннем рынке. Система устроена так, что нынешние низкие цены приведут к кризисной ситуации в следующем году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца. По состоянию на вторую половину августа 2026 года супермаркеты пересмотрели стоимость востребованного продукта в сторону увеличения. Мы узнали, сколько придется заплатить потребителям за одну упаковку.