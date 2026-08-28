Премии отменят, зарплаты не поднимут: Fozzy Group предупредила о сокращении расходов

Посетители в супермаркете Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Одна из крупнейших в Украине торгово-промышленных групп вынуждена сокращать расходы из-за российских атак. Враг систематически разрушает склады ритейла, нанося удары по распределительным центрам и продовольственным базам. Только в августе 2026 года пострадали около 10 помещений, принадлежащих Fozzy Group. Компании пришлось отменить набор персонала и пересмотр заработных плат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Какие решения приняли в Fozzy Group

В состав группы входит ряд популярных супермаркетов (Сільпо, Le Silpo, Фора, Fozzy Cash & Carry, THRASH! ТРАШ!), маркетплейс Maudau, служба доставки, фармацевтическая сеть "Белая ромашка", ресторанный бизнес, логистические/транспортные активы и др.

Больше всего от ударов России пострадал ритейл: в течение августа враг атаковал 10 распределительных центров, обеспечивавших поставки товаров в супермаркеты, уничтожил Сільпо в Кривом Роге, нанес удар по гипермаркету Fozzy и производственным объектам в Вишневом.

"Мы потеряли часть логистической и производственной инфраструктуры, а также товарных запасов. В то же время существенно выросли расходы на логистику, поскольку пришлось оперативно перестраивать маршруты и восстанавливать цепочки поставок", — пояснили в пресс-службе.

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Подсчитав потери, компания приняла непростые решения для сохранения финансовой устойчивости: в Fozzy Group отказались от запланированного пересмотра заработных плат, приостановили выплату премий за III и IV кварталы и подбор кандидатов на все открытые вакансии, а также закрыли программу добровольного медицинского страхования.

"Это непростые решения, к которым мы прибегли из-за масштаба потерь после российских атак. Они не являются бессрочными. Когда у нас будет более четкое понимание финансовых результатов и денежных потоков, мы пересмотрим эти ограничения", — констатировали в Fozzy Group.

Грозит ли Украине дефицит продуктов

Ранее мы сообщали, что российские войска повредили около 90% складов торговых сетей в Украине. Об этом заявил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время общения с журналистами. В то же время дефицита продуктов бояться не стоит, поскольку компании перестроят цепочки поставок.

Вместо традиционной системы, когда ассортимент сначала хранится на крупных складах, может появиться доставка напрямую в супермаркеты. Это минимизирует риски потери большого количества товаров, однако, по прогнозам экспертов, приведет к росту цен.

В некоторых заведениях возможно отсутствие тех или иных продуктов, но угрозы дефицита базовых товаров на длительный период нет. Ассортимент будет пополняться со временем, поскольку компаниям необходимо выстроить более сложную логистику.

Что ещё нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой прогноз по урожаю дали в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Фермеры ожидают общего объема более 80 млн тонн. Дефицита сельскохозяйственных культур в Украине не будет, однако причиной роста цен на продукты могут стать расходы на топливо, логистику и электроэнергию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с финансами украинцев в сентябре 2026 года. Пересматривать социальные стандарты в ближайшее время не планируют. Минимальная зарплата, пенсии, прожиточный минимум, налоги и другие выплаты останутся на прежнем уровне.