Цены на продукты и сбор урожая: в Минагро рассказали, нужно ли готовиться к подорожанию

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Летом 2026 года из-за сезонных факторов снизились цены на некоторые продукты питания. Однако возникают опасения относительно дефицита товаров и роста стоимости в результате ударов России по складским помещениям, базам и супермаркетам. Прогнозы урожая на текущий год положительные, а производство может даже превысить предыдущие показатели.

Об этом эксклюзивно рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в комментарии для Новини.LIVE.

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Что будет с урожайностью и ценами в Украине

По словам министра, аграрии ожидают хорошего урожая. Уже удалось собрать около 25 млн тонн пшеницы, 6 млн тонн ячменя и более 3,5 млн тонн рапса. А общий объем зерна может превысить 80 млн тонн. Это говорит об отсутствии причин для резкого подорожания продуктов питания.

"Именно из-за стоимости сырья оснований для роста цен нет — наоборот, мы наблюдаем некоторое снижение. Но на цены влияют топливо, электроэнергия, логистика и российские удары по цепочкам поставок", — констатировал Тарас Высоцкий.

Другими словами, не стоит запасаться мукой, макаронами, гречкой или хлебом, поскольку дефицита базовых продуктов в супермаркетах не будет — производство может вырасти на несколько процентов по сравнению с прошлым годом. Однако цены не будут стоять на месте, учитывая другие факторы.

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Могут ли супермаркеты закрыться

Ранее мы рассказывали о вероятности закрытия некоторых супермаркетов в Украине из-за дефицита товаров. Тарас Высоцкий во время брифинга заверил в отсутствии каких-либо оснований для прекращения работы продовольственных сетей.

"Где есть сложности — действительно могут возникать краткосрочные перебои с доставкой, потому что приходится менять логистику. Форма меняется, в частности в сторону максимально прямой развозки", — отметил министр аграрной политики и продовольствия.

Внутреннее производство позволяет покрыть весь спрос, если не учитывать экспорт. Таким образом, из-за нехватки основных товаров на полках переживать не стоит. В магазинах некоторое время будет меньший ассортимент, однако после перенастройки цепочек поставок все вернется к прежнему уровню.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца. Украинские супермаркеты повысили стоимость востребованного продукта, однако он по-прежнему остается доступным, если сравнивать с показателями зимой и весной. С приближением осени цены будут расти.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Сільпо начали бесплатно выдавать многоразовые сетки для продуктов. Из-за ударов России по складам в супермаркетах исчезли пакеты и контейнеры для еды. Поэтому сеть предложила хорошую альтернативу, которая понравилась многим посетителям.