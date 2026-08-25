Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ціни на продукти можуть зрости: в Мінагро дали прогноз по врожаю

Ціни на продукти можуть зрости: в Мінагро дали прогноз по врожаю

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 11:15
Ціни на продукти і збір урожаю: в Мінагро розповіли, чи готуватися до дорожчання
Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Влітку 2026 року завдяки сезонному фактору падали ціни на деякі продукти харчування. Однак виникають побоювання стосовно дефіциту товарів і зростання вартості внаслідок ударів Росії по складських приміщеннях, базах, супермаркетах. Очікування врожаю на поточний рік позитивні, а виробництво навіть може перевищити попередні показники.

Про це ексклюзивно розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Що буде з урожайністю і цінами в Україні

За словами спікера, аграрії очікують на хороший урожай. Вже вдалося зібрати близько 25 млн тонн пшениці, 6 млн тонн ячменю та понад 3,5 млн тонн ріпаку. А загальний обсяг збіжжя може перевищити 80 млн тонн. Це говорить про відсутність причин для критичного дорожчання продуктів харчування.

"Саме через вартість сировини підстав для зростання цін немає — навпаки, бачимо певне зниження. Але на ціни впливають пальне, електроенергія, логістика та російські удари по ланцюгах постачання", — констатував Тарас Висоцький.

Іншими словами, не слід запасатися мукою, макаронами, гречкою чи хлібом, оскільки дефіциту базових продуктів у супермаркетах не буде — виробництво може зрости на кілька відсотків порівняно з минулим роком. Однак ціни не стоятимуть на місці, враховуючи інші фактори.

Читайте також:

Чи можуть супермаркети закритися

Раніше ми розповідали, яка вірогідність закриття деяких супермаркетів в Україні через дефіцит товарів. Тарас Висоцький під час брифінгу запевнив у відсутності будь-яких підстав для припинення роботи продовольчих мереж.

"Де є складність — дійсно можуть виникати короткострокові перебої з точки зору доставки, тому що логістику треба змінювати. Форма змінюється, в тому числі на максимально пряму розвозку", — зазначив міністр аграрної політики та продовольства.

Внутрішнє виробництво дозволяє покрити весь попит, якщо не брати до уваги експорт. Отже через нестачу базових товарів на полицях переживати не варто. В магазинах певний час буде менший асортимент, однак після переналаштування ланцюгів поставок все повернеться до попереднього рівня.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця. Українські супермаркети підвищили вартість затребуваного продукту, проте від досі залишається бюджетним, якщо порівнювати з показниками взимку та навесні. З наближенням осені ціни будуть зростати.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Сільпо почали безплатно видавати багаторазові сітки для продуктів. Через удари Росії по складах у супермаркетах зникли пакети і контейнери для їжі. Тому мережа запропонувала хорошу альтернативу, яка сподобалася багатьом відвідувачам.

Мінагро врожай аграрії супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації