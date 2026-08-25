Ціни на продукти і збір урожаю: в Мінагро розповіли, чи готуватися до дорожчання

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Влітку 2026 року завдяки сезонному фактору падали ціни на деякі продукти харчування. Однак виникають побоювання стосовно дефіциту товарів і зростання вартості внаслідок ударів Росії по складських приміщеннях, базах, супермаркетах. Очікування врожаю на поточний рік позитивні, а виробництво навіть може перевищити попередні показники.

Про це ексклюзивно розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у коментарі Новини.LIVE.

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Що буде з урожайністю і цінами в Україні

За словами спікера, аграрії очікують на хороший урожай. Вже вдалося зібрати близько 25 млн тонн пшениці, 6 млн тонн ячменю та понад 3,5 млн тонн ріпаку. А загальний обсяг збіжжя може перевищити 80 млн тонн. Це говорить про відсутність причин для критичного дорожчання продуктів харчування.

"Саме через вартість сировини підстав для зростання цін немає — навпаки, бачимо певне зниження. Але на ціни впливають пальне, електроенергія, логістика та російські удари по ланцюгах постачання", — констатував Тарас Висоцький.

Іншими словами, не слід запасатися мукою, макаронами, гречкою чи хлібом, оскільки дефіциту базових продуктів у супермаркетах не буде — виробництво може зрости на кілька відсотків порівняно з минулим роком. Однак ціни не стоятимуть на місці, враховуючи інші фактори.

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Чи можуть супермаркети закритися

Раніше ми розповідали, яка вірогідність закриття деяких супермаркетів в Україні через дефіцит товарів. Тарас Висоцький під час брифінгу запевнив у відсутності будь-яких підстав для припинення роботи продовольчих мереж.

"Де є складність — дійсно можуть виникати короткострокові перебої з точки зору доставки, тому що логістику треба змінювати. Форма змінюється, в тому числі на максимально пряму розвозку", — зазначив міністр аграрної політики та продовольства.

Внутрішнє виробництво дозволяє покрити весь попит, якщо не брати до уваги експорт. Отже через нестачу базових товарів на полицях переживати не варто. В магазинах певний час буде менший асортимент, однак після переналаштування ланцюгів поставок все повернеться до попереднього рівня.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця. Українські супермаркети підвищили вартість затребуваного продукту, проте від досі залишається бюджетним, якщо порівнювати з показниками взимку та навесні. З наближенням осені ціни будуть зростати.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Сільпо почали безплатно видавати багаторазові сітки для продуктів. Через удари Росії по складах у супермаркетах зникли пакети і контейнери для їжі. Тому мережа запропонувала хорошу альтернативу, яка сподобалася багатьом відвідувачам.