Скільки коштує картопля в Україні в серпні: ціни впали на 14% за тиждень

Чоловік несе сітку з картоплею. Фото: УНІАН

В Україні триває збиральницька компанія врожаю. Кожного року наша країна щедра на картоплю. Через це відбувається значне падіння цін. Вартість овочу зменшується вже другий тиждень поспіль. Українські сільгоспвиробники відвантажують продукцію по 6-12 гривень за кілограм. Це в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Про це повідомляє EastFruit, передають Новини.LIVE.

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Чому ціна падає

Експерти виділяють кілька основних причин, які тиснуть на вартість картоплі на внутрішньому ринку:

В основних регіонах виробництва розгорнулися масові збиральні роботи, що спричинило щоденне збільшення картоплі. Попит на овоч у цьому сегменті залишаються нижчими за середні показники. Це, в першу чергу, обумовлено тим, що картопля продається щорічно. Великі обсяги врожаю та високий рівень виробництва не дає продавцям утримувати попередній ціновий рівень.

Порівняння з минулорічними показниками

Наразі гуртові ціни на картоплю в Україні в середньому на 37% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Учасники ринку зазначають, що з огляду на значні обсяги збору та низьку активність покупців, розраховувати на зростання вартості картоплі найближчим часом не варто.

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Що з іншими пропозиціями

Раніше ми розповідали, що ситуація на продуктовому ринку різниться в залежності від продукту. Наприклад, ціни на яйця навпаки тільки зростають. На цьому тижні було помітне здорожчання пропозиції на декілька гривень за десяток. Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні від 56,50 до 64 гривень. Найнижчі ціни на яйця залишають за мережами магазинів "Сільпо". А от найвищу пропозицію можна знайти в магазинах "МЕТРО".

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як паливо впливає на продуктові ціни. На споживчі ціни впливають об’єктивні чинники, зокрема витрати виробників на логістику, енергоносії, зберігання товарів, зарплати тощо. Водночас зростання показників буде нерівномірним. Також слід не забувати про інфляцію, показник якої щороку зростає від 3 до 5 відсотків.

Також Новини.LIVE повідомляли на які продукти українцям слід бути готовими витратити не малу суму з власного бюджету. Варто подивитись на динаміку цін хлібобулочних виробів. Адже вони стабільно дорожчають на 2% щомісяця, отже до кінця 2026 року споживачі побачать у супермаркетах плюс 10% до серпневої вартості.