Сколько стоит картофель в Украине в августе: цены упали на 14% за неделю

Мужчина несет сетку с картошкой. Фото: УНИАН

В Украине продолжается уборка урожая. Каждый год наша страна дает богатый урожай картофеля. Из-за этого наблюдается значительное падение цен. Стоимость овоща снижается уже вторую неделю подряд. Украинские сельхозпроизводители отгружают продукцию по цене 6–12 гривен за килограмм. Это в среднем на 14% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Об этом сообщает EastFruit, передают Новини.LIVE.

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Почему цена падает

Эксперты выделяют несколько основных причин, которые оказывают давление на стоимость картофеля на внутреннем рынке:

В основных регионах производства развернулись массовые уборочные работы, что привело к ежедневному увеличению предложения картофеля. Спрос на этот овощ в данном сегменте остается ниже средних показателей. Это, в первую очередь, обусловлено тем, что картофель продается ежегодно. Большие объемы урожая и высокий уровень производства не позволяют продавцам удерживать прежний ценовой уровень.

Сравнение с прошлогодними показателями

В настоящее время оптовые цены на картофель в Украине в среднем на 37% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники рынка отмечают, что, учитывая значительные объемы сбора и низкую активность покупателей, рассчитывать на рост стоимости картофеля в ближайшее время не стоит.

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Что с другими предложениями

Ранее мы рассказывали, что ситуация на продовольственном рынке различается в зависимости от продукта. Например, цены на яйца, наоборот, только растут. На этой неделе было заметно подорожание предложения на несколько гривен за дюжину. По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне от 56,50 до 64 гривен. Самые низкие цены на яйца предлагают сети магазинов "Сильпо". А вот самые высокие цены можно найти в магазинах "МЕТРО".

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как топливо влияет на цены на продукты. На потребительские цены влияют объективные факторы, в частности расходы производителей на логистику, энергоносители, хранение товаров, зарплаты и т. д. В то же время рост показателей будет неравномерным. Также не следует забывать об инфляции, показатель которой ежегодно растет от 3 до 5 процентов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, на какие продукты украинцам следует быть готовыми потратить немалую сумму из собственного бюджета. Стоит обратить внимание на динамику цен на хлебобулочные изделия. Ведь они стабильно дорожают на 2% ежемесячно, а значит, к концу 2026 года потребители увидят в супермаркетах рост цен на 10% по сравнению с августовскими ценами.