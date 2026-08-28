Враг уничтожил 90 % складов «Сильпо», NOVUS и других сетей: возникнет ли дефицит продуктов в Украине

Последствия обстрелов логистической инфраструктуры. Фото: ГСЧС Киевской области

Несмотря на то, что российские войска уничтожили около 90 % складов торговых сетей, украинцам не грозит остаться без продуктов питания. Из-за атак на логистические центры компании вынуждены перестраивать систему снабжения и искать другие способы доставки товаров. В то же время ассортимент в магазинах может несколько измениться.

Об этом, как пишет Укринформ, заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий во время общения с журналистами, передают Новини.LIVE.

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Будет ли в Украине дефицит продуктов

По словам Высоцкого, несмотря на значительные потери складской и логистической инфраструктуры, украинцы не останутся без основных продуктов питания.

"На сегодняшний день уничтожено, условно говоря, 90 % логистики продуктов питания торговыми сетями, но в то же время это не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. Будет изменяемая логистика, как говорится, "на колесах", другие варианты оперативных поставок. То есть угрозы голода и системного физического дефицита продуктов питания не будет", — заверил он.

Как торговые сети будут доставлять продукты

Министр пояснил, что ситуация значительно осложняется из-за прицельных атак агрессора по логистическим центрам. В таких условиях торговым сетям приходится максимально сокращать путь от производителя до магазина. Одним из вариантов остается прямая поставка продукции от производителей непосредственно в торговые сети.

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Альтернативы такому способу доставки, по словам Высоцкого, пока нет, хотя он намного дороже, сложнее и дольше.

То есть вместо привычной системы, когда продукция сначала поступает на крупные склады и распределительные центры, товары могут доставляться непосредственно в магазины. Это позволяет поддерживать их наличие даже в условиях уничтожения значительной части складской инфраструктуры.

Изменится ли ассортимент в магазинах

В то же время проблемы с логистикой могут сказаться на выборе товаров, которые украинцы видят на полках магазинов.

"Ассортимент — да, может несколько пострадать, мы об этом ранее предупреждали. Но угроз для физического наличия, по крайней мере базовых продуктов в ближайших доступных для потребителя магазинах, нет", — подчеркнул министр.

Таким образом, отдельных товаров в магазинах может стать меньше или они могут появляться с задержкой. Однако, по словам Высоцкого, это не должно привести к системному дефициту основных продуктов питания.

Прежде всего речь идет о том, что из-за усложнившейся логистики торговые сети могут быть вынуждены пересматривать ассортимент и способы поставок отдельных категорий товаров. В то же время базовые продукты должны оставаться доступными для потребителей.

Какие торговые сети подверглись атакам со стороны противника

В течение последнего месяца российские войска уже неоднократно атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками склады и распределительные центры крупных продуктовых сетей.

В частности, под ударами оказались объекты торговых сетей "Фора", Varus, "Сильпо", NOVUS и других.

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