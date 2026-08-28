Ворог знищив 90% складів «Сільпо», NOVUS та інших мереж: чи буде дефіцит продуктів в Україні

Наслідки обстрілів логістичної інфраструктури. Фото: ДСНС Київщини

Попри те, що російські війська знищили близько 90% складів торговельних мереж, українцям не загрожує залишитися без продуктів харчування. Через атаки на логістичні центри компанії змушені перебудовувати систему постачання та шукати інші способи доставки товарів. Водночас асортимент у магазинах може дещо змінитися.

Про це, як пише Укрінформ, заявив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, передають Новини.LIVE.

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Чи буде в Україні дефіцит продуктів

За словами Висоцького, попри значні втрати складської та логістичної інфраструктури, українці не залишаться без основних продуктів харчування.

"На сьогодні знищено, умовно кажучи, 90% логістики продуктів харчування торговельними мережами, але разом з тим, це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Буде змінна логістика, як кажуть, з коліс, інші варіанти оперативного постачання. Тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування не буде", — запевнив він.

Як торговельні мережі доставлятимуть продукти

Міністр пояснив, що ситуація значно ускладнюється через прицільні атаки агресора по логістичних центрах. За таких умов торговельним мережам доводиться максимально скорочувати шлях від виробника до магазину. Одним із варіантів залишається пряме постачання продукції від виробників безпосередньо до торговельних мереж.

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Альтернатив такому способу доставки, за словами Висоцького, наразі немає, хоча він є набагато дорожчим, складнішим і довшим.

Тобто замість звичної системи, коли продукція спочатку надходить на великі склади та розподільчі центри, товари можуть доставлятися безпосередньо до магазинів. Це дозволяє підтримувати їхню наявність навіть за умов знищення значної частини складської інфраструктури.

Чи зміниться асортимент у магазинах

Водночас проблеми з логістикою можуть позначитися на виборі товарів, які українці бачать на полицях магазинів.

"Асортимент — так, може дещо постраждати, ми про це раніше попереджали. Але загрози для фізичної наявності, принаймні базових продуктів у найближчих доступних до споживача магазинах, відсутні", — підкреслив міністр.

Отже, окремих товарів у магазинах може стати менше або вони можуть з’являтися із затримкою. Проте, за словами Висоцького, це не повинно призвести до системного дефіциту основних продуктів харчування.

Передусім ідеться про те, що через складнішу логістику торговельні мережі можуть бути змушені переглядати асортимент та способи постачання окремих категорій товарів. Водночас базові продукти мають залишатися доступними для споживачів.

Які торговельні мережі атакував ворог

Протягом останнього місяця російські війська вже неодноразово атакували балістичними ракетами та безпілотниками склади й розподільчі центри великих продуктових мереж.

Зокрема, під ударами опинилися об’єкти торговельних мереж "Фора", Varus, "Сільпо", NOVUS та інших.

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