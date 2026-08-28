Подорожчання картоплі взимку від 25 до 40%: коли очікувати на стрибок цін

Чоловік несе сітку з картоплею. Фото: УНІАН

Активний збір врожаю триває. На деякі овочеві культури він вже навіть завершується. Незмінним лишається, що з року в рік українська картопля завжди приносить багато плодів. Ціни коливаються в межах норми. Проте вже взимку вартість картоплі на ринку та в супермаркетах може відчутно підвищитись від 25 до 40%.

Про це повідомляє Agroweek, передають Новини.LIVE.

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Причини та терміни подорожчання

Попри достатні обсяги осіннього врожаю, головним ризиком для ринку залишається збереження продукту до кінця цього року. За словами експертів, ключова проблема полягає не в загальній кількості викопаного врожаю. Вона криється в частці картоплі, яка збереже свої властивості під час тривалого зберігання. Аналітики зазначають, що скорочення пропозиції якісної овочевої продукції почне відчуватися наприкінці 2026 та на початку 2027 року.

Найбільше зростання цін очікується у період з грудня до лютого через підвищенний попит та зменшення залишків врожаю. Прогнозоване підвищення становитиме від 25 до 40% порівняно з осінніми показниками.

Здорожчання безпосередньо позначиться на бюджетах домогосподарств, для яких картопля є базовим продуктом щоденного раціону.

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Рекомендації для покупців і продавців

Для зменшення фінансового навантаження фахівці радять заздалегідь підготуватися до зимового сезону:

Споживачам слід формувати закупки перевіреної якісної картоплі восени під час стабільних цін та дотримуватися належних умов зберігання вдома. Торговельним мережам і продавцям необхідно враховувати ймовірне скорочення частки товарної продукції та завчасно спланувати логістику й обсяги запасів.

Що з іншими продуктами буде вже скоро

Раніше ми розповідали на яку продукцію ще очікується відчутне здорожчання. За словами експертів, українці відчують ріст цін на хлібобулочні вироби. Така продукція щомісяця зростає на 2%.

Крім цього, фахівці закликають бути готовими до стрибка цін на овочі. З осені більшість продуктів можуть вирости в ціні на 2-5% через логістику.

Щодо м'яса та молочної продукції, то тут ріст цін може коливатись від 5 до 10%.

Що ще варто знати

Крім того, Новини.LIVE раніше розповідали про падіння цін на картоплю у зв'язку з активним збором врожаю. Декілька днів тому українські сільгоспвиробники відвантажували продукцію по 6-12 гривень за кілограм. За словами експертів, попит на цей овоч у цьому сегменті досі залишається нижчим за середні показники.

Також Новини.LIVE розповідали про помітне здорожчання яєць в українських супермаркетах. Найбільш помітно це відображається на поштучному товарі. За словами та прогнозами експертів, з наближенням осені цей затребуваний продукт буде дорожчати.