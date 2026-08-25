Ціни на яйця розвернулися в іншу сторону: що сталося в АТБ та інших супермаркетах (фото)

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах почали помірно зростати ціни на яйця. Найбільш помітно це відображається на поштучному товарі. З наближенням осені цей затребуваний продукт буде дорожчати, оскільки в холодну пору року баланс між попитом і пропозицією стає нерівномірним. Ми дізналися, скільки повинні віддати споживачі за упаковку курячих яєць станом на вівторок, 25 серпня.

Сайт Новини.LIVE розповідає про мінімальні ціни на упаковані та поштучні яйця в супермаркетах України.

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Які ціни на поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває у діапазоні 58,75-64 грн. Проте українці можуть заощадити, купуючи поштучний продукт. Станом на четвер, 20 серпня, одне яйце в АТБ віддавали по три 3,39 грн, а вже 25 серпня ціна піднялася до 3,89 грн/шт.

Мінімальна вартість упаковки в АТБ — 48,90 грн, тобто різниця на десятку досягла всього 10 грн. За такі гроші вдасться додатково придбати лише два яйця.

Вартість курячих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В інших супермаркетах ситуація схожа: відвідувачі Варусу повинні заплатити 2,69 грн/шт. (знижка 10%), в Ашані становили ціну 3,40 грн/шт., у Форі — 4,09 грн/шт., у МегаМаркеті — 4 грн/шт.

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Скільки коштує упаковка яєць

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні мереж супермаркетів і дізналися, які мінімальні суми повинні заплатити споживачі за звичайну упаковку курячих яєць. Станом на вівторок, 25 серпня, результат виявився таким:

Сільпо — 47,49 грн (зі знижкою — 41,99 грн);

Новус — 47,85 грн;

АТБ — 48,90 грн;

Варус — 49,90 грн (зі знижкою — 40,90 грн);

Фора — 51,99 грн;

Ашан — 54,90 грн;

Метро — 55 грн;

МегаМаркет — 55,50 грн.

Влітку яйця традиційно дешевшають, оскільки потужності виробництва перевищують ринковий попит. Однак із настанням осені ціни підуть вгору та можуть досягти 70-80 грн взимку. На дорожчання продукції впливають логістичні витрати, зростання собівартості, тарифи на електроенергію для бізнесу та воєнні ризики.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Сільпо запропонували цікаву альтернативу звичайним пакетам. Відвідувачі супермаркету помітили оригінальне рішення, чим замінити контейнери для їжі і торбинки. Люди можуть безплатно отримати багаторазові сітки.

Також Новини.LIVE розповідали, чи будуть закривати популярні супермаркети в Україні. Через удари Росії по складським приміщенням і продуктовим базам можливий невеликий дефіцит продуктів у магазинах. Однак немає підстав побоюватися закриття супермаркетів найближчим часом.