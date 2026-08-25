Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Удорожание яиц на горизонте: что происходит с ценами в АТБ

Удорожание яиц на горизонте: что происходит с ценами в АТБ

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 17:12
Цены на яйца развернулись в другую сторону: что произошло в АТБ и других супермаркетах (фото)
Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах начали умеренно расти цены на яйца. Наиболее заметно это сказывается на товаре, продаваемом поштучно. С приближением осени востребованный продукт будет дорожать, поскольку в холодное время года баланс между спросом и предложением становится неравномерным. Мы выяснили, сколько придется заплатить потребителям за упаковку куриных яиц по состоянию на вторник, 25 августа.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о минимальных ценах на упакованные и поштучные яйца в супермаркетах Украины.

Реклама

Какие цены на поштучные яйца

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 58,75-64 грн. Однако украинцы могут сэкономить, покупая яйца поштучно. По состоянию на четверг, 20 августа, одно яйцо в АТБ стоило 3,39 грн, а уже 25 августа цена поднялась до 3,89 грн/шт.

Минимальная стоимость упаковки в АТБ — 48,90 грн, то есть разница за десяток составила всего 10 грн. За такие деньги удастся дополнительно приобрести лишь два яйца.

Цены на яйца в АТБ
Стоимость куриных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В других супермаркетах ситуация аналогичная: посетители Варуса должны заплатить 2,69 грн/шт. (скидка 10%), в Ашане цена составляла 3,40 грн/шт., в Форе — 4,09 грн/шт., в МегаМаркете — 4 грн/шт.

Читайте также:

Сколько стоит упаковка яиц

Мы проанализировали официальные интернет-магазины популярных в Украине сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить потребители за обычную упаковку куриных яиц. По состоянию на вторник, 25 августа, результаты оказались такими:

  • Сільпо — 47,49 грн (со скидкой — 41,99 грн);
  • Новус — 47,85 грн;
  • АТБ — 48,90 грн;
  • Варус — 49,90 грн (со скидкой — 40,90 грн);
  • Фора — 51,99 грн;
  • Ашан — 54,90 грн;
  • Метро — 55 грн;
  • МегаМаркет — 55,50 грн.

Летом яйца традиционно дешевеют, поскольку производственные мощности превышают рыночный спрос. Однако с наступлением осени цены пойдут вверх и могут достичь 70-80 грн зимой. На подорожание продукции влияют логистические расходы, рост себестоимости, тарифы на электроэнергию для бизнеса и военные риски.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Сільпо предложили интересную альтернативу обычным пакетам. Посетители супермаркета заметили оригинальное решение, чем заменить контейнеры для еды и торбы. Люди могут бесплатно получить многоразовые сетки.

Также Новини.LIVE рассказывали, будут ли закрывать популярные супермаркеты в Украине. Из-за ударов России по складским помещениям и продуктовым базам возможен небольшой дефицит продуктов в магазинах. Однако нет оснований опасаться закрытия супермаркетов в ближайшее время.

АТБ яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации