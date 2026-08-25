Цены на яйца развернулись в другую сторону: что произошло в АТБ и других супермаркетах (фото)

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах начали умеренно расти цены на яйца. Наиболее заметно это сказывается на товаре, продаваемом поштучно. С приближением осени востребованный продукт будет дорожать, поскольку в холодное время года баланс между спросом и предложением становится неравномерным. Мы выяснили, сколько придется заплатить потребителям за упаковку куриных яиц по состоянию на вторник, 25 августа.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о минимальных ценах на упакованные и поштучные яйца в супермаркетах Украины.

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Какие цены на поштучные яйца

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 58,75-64 грн. Однако украинцы могут сэкономить, покупая яйца поштучно. По состоянию на четверг, 20 августа, одно яйцо в АТБ стоило 3,39 грн, а уже 25 августа цена поднялась до 3,89 грн/шт.

Минимальная стоимость упаковки в АТБ — 48,90 грн, то есть разница за десяток составила всего 10 грн. За такие деньги удастся дополнительно приобрести лишь два яйца.

Стоимость куриных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В других супермаркетах ситуация аналогичная: посетители Варуса должны заплатить 2,69 грн/шт. (скидка 10%), в Ашане цена составляла 3,40 грн/шт., в Форе — 4,09 грн/шт., в МегаМаркете — 4 грн/шт.

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Сколько стоит упаковка яиц

Мы проанализировали официальные интернет-магазины популярных в Украине сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить потребители за обычную упаковку куриных яиц. По состоянию на вторник, 25 августа, результаты оказались такими:

Сільпо — 47,49 грн (со скидкой — 41,99 грн);

Новус — 47,85 грн;

АТБ — 48,90 грн;

Варус — 49,90 грн (со скидкой — 40,90 грн);

Фора — 51,99 грн;

Ашан — 54,90 грн;

Метро — 55 грн;

МегаМаркет — 55,50 грн.

Летом яйца традиционно дешевеют, поскольку производственные мощности превышают рыночный спрос. Однако с наступлением осени цены пойдут вверх и могут достичь 70-80 грн зимой. На подорожание продукции влияют логистические расходы, рост себестоимости, тарифы на электроэнергию для бизнеса и военные риски.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Сільпо предложили интересную альтернативу обычным пакетам. Посетители супермаркета заметили оригинальное решение, чем заменить контейнеры для еды и торбы. Люди могут бесплатно получить многоразовые сетки.

Также Новини.LIVE рассказывали, будут ли закрывать популярные супермаркеты в Украине. Из-за ударов России по складским помещениям и продуктовым базам возможен небольшой дефицит продуктов в магазинах. Однако нет оснований опасаться закрытия супермаркетов в ближайшее время.