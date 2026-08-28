Подорожание картофеля зимой на 25–40%: когда ожидать скачка цен

Мужчина несет сетку с картошкой. Фото: УНИАН

Активный сбор урожая продолжается. По некоторым овощным культурам он уже даже подходит к концу. Неизменным остается то, что из года в год украинский картофель всегда дает богатый урожай. Цены колеблются в пределах нормы. Однако уже зимой стоимость картофеля на рынке и в супермаркетах может ощутимо повыситься — от 25 до 40%.

Об этом сообщает Agroweek, передают Новини.LIVE.

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Причины и сроки подорожания

Несмотря на достаточные объемы осеннего урожая, главным риском для рынка остается хранение продукта до конца этого года. По словам экспертов, ключевая проблема заключается не в общем количестве выкопанного урожая. Она кроется в доле картофеля, который сохранит свои свойства при длительном хранении. Аналитики отмечают, что сокращение предложения качественной овощной продукции начнет ощущаться в конце 2026 и в начале 2027 года.

Наибольший рост цен ожидается в период с декабря по февраль из-за повышенного спроса и сокращения остатков урожая. Прогнозируемое повышение составит от 25 до 40% по сравнению с осенними показателями.

Подорожание напрямую скажется на бюджетах домохозяйств, для которых картофель является основным продуктом повседневного рациона.

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Рекомендации для покупателей и продавцов

Для снижения финансовой нагрузки специалисты советуют заранее подготовиться к зимнему сезону:

Потребителям следует закупать проверенный качественный картофель осенью, когда цены стабильны, и соблюдать надлежащие условия хранения дома. Торговым сетям и продавцам необходимо учитывать вероятное сокращение доли товарной продукции и заранее спланировать логистику и объемы запасов.

Что будет с другими продуктами — уже скоро

Ранее мы рассказывали, на какую продукцию еще ожидается ощутимое подорожание. По словам экспертов, украинцы почувствуют рост цен на хлебобулочные изделия. Такая продукция ежемесячно дорожает на 2%.

Кроме того, специалисты призывают быть готовыми к скачку цен на овощи. С осени большинство продуктов может подорожать на 2–5% из-за логистических проблем.

Что касается мяса и молочной продукции, то здесь рост цен может колебаться от 5 до 10%.

Что еще стоит знать

Кроме того, Новини.LIVE ранее сообщали о падении цен на картофель в связи с активным сбором урожая. Несколько дней назад украинские сельхозпроизводители отгружали продукцию по цене 6–12 гривен за килограмм. По словам экспертов, спрос на этот овощ в данном сегменте до сих пор остается ниже средних показателей.

Также Новини.LIVE сообщали о заметном подорожании яиц в украинских супермаркетах. Наиболее заметно это сказывается на товаре, продаваемом поштучно. По словам и прогнозам экспертов, с приближением осени этот востребованный продукт будет дорожать.