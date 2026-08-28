Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на картофель в Украине пересмотрят: зимой ожидается подорожание до 40%

Цены на картофель в Украине пересмотрят: зимой ожидается подорожание до 40%

Ua ru
28 августа 2026 07:25
Подорожание картофеля зимой на 25–40%: когда ожидать скачка цен
Мужчина несет сетку с картошкой. Фото: УНИАН

Активный сбор урожая продолжается. По некоторым овощным культурам он уже даже подходит к концу. Неизменным остается то, что из года в год украинский картофель всегда дает богатый урожай. Цены колеблются в пределах нормы. Однако уже зимой стоимость картофеля на рынке и в супермаркетах может ощутимо повыситься — от 25 до 40%.

Об этом сообщает Agroweek, передают Новини.LIVE.

Реклама

Причины и сроки подорожания

Несмотря на достаточные объемы осеннего урожая, главным риском для рынка остается хранение продукта до конца этого года. По словам экспертов, ключевая проблема заключается не в общем количестве выкопанного урожая. Она кроется в доле картофеля, который сохранит свои свойства при длительном хранении. Аналитики отмечают, что сокращение предложения качественной овощной продукции начнет ощущаться в конце 2026 и в начале 2027 года.

Наибольший рост цен ожидается в период с декабря по февраль из-за повышенного спроса и сокращения остатков урожая. Прогнозируемое повышение составит от 25 до 40% по сравнению с осенними показателями.

Подорожание напрямую скажется на бюджетах домохозяйств, для которых картофель является основным продуктом повседневного рациона.

Читайте также:

Рекомендации для покупателей и продавцов

Для снижения финансовой нагрузки специалисты советуют заранее подготовиться к зимнему сезону:

  1. Потребителям следует закупать проверенный качественный картофель осенью, когда цены стабильны, и соблюдать надлежащие условия хранения дома.
  2. Торговым сетям и продавцам необходимо учитывать вероятное сокращение доли товарной продукции и заранее спланировать логистику и объемы запасов.

Что будет с другими продуктами — уже скоро

Ранее мы рассказывали, на какую продукцию еще ожидается ощутимое подорожание. По словам экспертов, украинцы почувствуют рост цен на хлебобулочные изделия. Такая продукция ежемесячно дорожает на 2%.

Кроме того, специалисты призывают быть готовыми к скачку цен на овощи. С осени большинство продуктов может подорожать на 2–5% из-за логистических проблем.

Что касается мяса и молочной продукции, то здесь рост цен может колебаться от 5 до 10%.

Что еще стоит знать

Кроме того, Новини.LIVE ранее сообщали о падении цен на картофель в связи с активным сбором урожая. Несколько дней назад украинские сельхозпроизводители отгружали продукцию по цене 6–12 гривен за килограмм. По словам экспертов, спрос на этот овощ в данном сегменте до сих пор остается ниже средних показателей.

Также Новини.LIVE сообщали о заметном подорожании яиц в украинских супермаркетах. Наиболее заметно это сказывается на товаре, продаваемом поштучно. По словам и прогнозам экспертов, с приближением осени этот востребованный продукт будет дорожать.

рынок картошка супермаркет агросектор урожай картошки
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации