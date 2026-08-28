Премії скасують, зарплати не піднімуть: Fozzy Group попередила про скорочення витрат

Відвідувачі в супермаркеті Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Одна з найбільших в Україні торгово-промислових груп вимушена скорочувати витрати внаслідок російських атак. Ворог систематично руйнує склади ритейлу, наносячи удари по розподільчих центрах і продуктових базах. Лише протягом серпня 2026 року постраждали близько 10 приміщень, які належать Fozzy Group. Компанії довелося скасувати набір персоналу і перегляд заробітних плат.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Forbes Ukraine.

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Які рішення ухвалили в Fozzy Group

До складу групи входить низка популярних супермаркетів (Сільпо, Le Silpo, Фора, Fozzy Cash & Carry, THRASH! ТРАШ!), маркетплейс Maudau, служба доставки, фармацевтична мережа "Біла ромашка", ресторанний бізнес, логістичні/транспортні активи та ін.

Найбільше від ударів Росії постраждав ритейл: протягом серпня ворог атакував 10 розподільчих центрів, які забезпечували постачання товарів у супермаркети, знищив Сільпо у Кривому Розі, уразив гіпермаркет Fozzy та виробничі об’єкти у Вишневому.

"Ми втратили частину логістичної та виробничої інфраструктури і товарних запасів. Водночас суттєво зросли витрати на логістику, бо довелося оперативно перебудовувати маршрути й відновлювати ланцюги постачання", — пояснили у пресслужбі.

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Підрахувавши втрати, компанія ухвалила непрості рішення для збереження фінансової стійкості: у Fozzy Group відмовилися від запланованого перегляду заробітних плат, призупинили преміювання за III та IV квартали і підбір кандидатів на всі відкриті вакансії, а також закрили програму добровільного медичного страхування.

"Це непрості рішення, до яких ми вдалися через масштаб втрат після російських атак. Вони не є безстроковими. Коли матимемо чіткіше розуміння фінансових результатів і грошових потоків, переглянемо ці обмеження", — констатували в Fozzy Group.

Чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Раніше ми розповідали, що російські війська пошкодили близько 90% складів торговельних мереж в Україні. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами. Водночас дефіциту продуктів боятися не варто, оскільки компанії перебудують ланцюги постачання.

Замість традиційної системи, коли асортимент спочатку зберігається на великих складах, може з'явитися доставка напряму до супермаркетів. Це мінімізує ризики втрати великої кількості товарів, однак спровокує, за прогнозами експертів, підняття цін.

В деяких закладах ймовірна відсутність тих чи інших продуктів, але загрози дефіциту базових товарів на тривалий період немає. Асортимент буде поповнюватися з часом, оскільки компаніям необхідно вибудувати більш складну логістику.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, який прогноз по врожаю дали в Міністерстві аграрної політики та продовольства. Фермери очікують загального обсягу збіжжя понад 80 млн тонн. Дефіциту культур в Україні не буде, однак підставами для зростання цін на продукти можуть стати витрати на пальне, логістику і світло.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде за фінансами українців у вересні 2026 року. Соціальні стандарти переглядати не планують найближчим часом. Мінімальна зарплата, пенсії, прожитковий мінімум, податки та інші виплати залишаться на попередньому рівні.