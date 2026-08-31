Чи подорожчає хліб в Україні восени: чому удари по складах не змінять вартість

Жінка фасує хліб. Фото: Новини.LIVE

Росія продовжує нищити цивільну, критичну та логістичну інфраструктури. Полиці супермаркетів час від часу порожніють через ворожі удари і неможливістю забезпечити швидке постачання продуктів. Проте атаки по логістичних складах та розподільчих центрах, які веде Путін, не призведуть до скорочення асортименту чи зростання цін на окремі товари. І одними з таких товарів є хлібобулочні вироби.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що буде з цінами на хліб та чи очікувати здорожчення продукту вже восени.

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Що може спричинити підвищення цін на хлібобулочні вироби

За словами експертів, кожен хлібокомбінат розвозить свіжий хліб власною логістичною мережею безпосередньо до торговельних точок. Кожне підприємство в обласному центрі обслуговує від 1,5 до 2 тисяч замовників і здійснює доставки, включаючи супермаркети та дрібні магазини.

Проте незначний ризик здорожчання існує для продукції тривалого зберігання. Печива, сухариків та снеків. Оскільки такі товари зазвичай постачаються через розподільчі хаби, вимушена пряма доставка до магазинів може збільшити логістичні витрати та підняти ціну на кілька відсотків.

Як енергетика може вплинути на формування цін

Головною загрозою для цін на хліб із приходом холодів є потенційні руйнування енергосистеми. Якщо через обстріли підстанцій хлібопекарням доведеться працювати на генераторах, це суттєво підвищить витрати на виробництво. Додатковим тиском на кінцеву вартість стане й можливий стрибок цін на пальне.

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Експерти зазначають, що за умови несприятливого розвитку подій, суттєвих втрат в енергетиці та здорожчання пального ціни можуть зрости в межах 10%. Однак підстав говорити про різке підвищення вартості на 20-30% немає.

Тож підстав для хвилювань поки не може бути. Україна принесли цьогоріч щедрий врожай пшениці, з якої виготовлять багато борошна. Дріжджі та жири можуть зрости в ціні на 10-20%. Але це додасть лише близько 2% до загальної собівартості. За базового сценарію без серйозних проблем в енергетиці зростання цін на хліб до кінця року буде мінімальним — до 3%.

Хліб вже непомітно зростає

Як повідомляють експерти, то останні останні 2 роки ціна на хліб підвищується майже кожен місяць. Орієнтовна ціна вища за попередній місяць на 1,5-2%. Проте для окремих хлібобулочних виробів ціна восени може підвищитись на від 10 до 12%.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про ніщивні атаки російської армії на крупні склади українського ритейлу. Тільки у Київській області було знищено десятки тисяч продукції. Систематичні атаки на розподільчі центри можуть свідчити лише про продовження тактики ворога зі знищення економічного потенціалу.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи закриють свої двері для покупців продуктові супермаркети через російські обстріли. За словами експертів, через атаки може на деякий час виникнути дефіцит певної продукції. Проте причин для хвилювань немає, адже обсяги виробництва здатні покрити внутрішній попит.