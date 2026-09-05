Ціни на продукти можуть зрости на 10-15%: що українцям не радять робити

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть зрости ціни на продукти найближчим часом. Основною причиною дорожчання базових товарів стане збільшення витрат на логістику. Адже структура собівартості майже всіх позицій в асортименті супермаркетів включає пальне і транспорт. Ми дізналися, до яких змін варто готуватися споживачам восени 2026 року.

Про це розповів фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Зростання цін на продукти харчування

Споживчі товари будуть дорожчати в Україні внаслідок зростання вартості пального та знищення великих складських приміщень, де зберігаються продукти харчування. За словами експерта, витрати компаній на логістику можуть підвищитися орієнтовно на 30-40%.

Оскільки у структурі собівартості товарів цей фактор подекуди складає до 40%, варто очікувати цінового зростання на рівні 10-15% найближчим часом. Водночас це середній показник на споживчому ринку, який для окремих позицій може зменшитися або збільшитися.

"Дефіцит товарів буде епізодичним, ситуативним, голоду точно не буде. Продукти будуть з'являтися, нові транспортні коридори будуть знаходитись, логістика піде в бік децентралізації", — констатував Олексій Кущ.

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На його думку, немає причини скуповувати у великих кількостях борошно, крупи, їжу швидкого приготування, олію, макарони тощо лише через страх подорожчання у майбутньому. Це дозволить заощадити кілька десятків гривень, але значних переваг українцям не принесе.

В АТБ обмежили продаж продуктів

Раніше ми розповідали, що в супермаркетах АТБ встановили ліміти на купівлю деяких товарів. Споживачі помітили оголошення про обмеження кількості або ваги конкретних продуктів в одному чеку. Наприклад, дозволялося придбати не більше шести штук або кілограмів яєць, цукру, солі, олії, макаронних виробів, соди, пластівців, м'ясних консервів тощо.

Представники мережі пояснили ліміти не дефіцитом асортименту, а недобросовісними споживачами, які скуповують соціально важливі товари за нижчими цінами для перепродажу. В АТБ наголосили, що продуктів вистачить усім, а дефіциту не спостерігається.

Раніше Новини.LIVE писали, що стало з цінами на яйця в українських супермаркетах. Мінімальна вартість упаковки досягла майже 52 грн станом на початок вересня 2026 року. Поштучний продукт зріс у ціні до 4-5 грн у середньому.

Також Новини.LIVE розповідали, що компаніям довелося змінювати логістичні маршрути та схеми постачання продуктів у супермаркети. Мережі почали відмовлятися від зберігання запасів в одному складі на користь дрібних приміщень. Плюс бізнес перейшов до постачання товарів напряму в магазини без хабів-посередників.