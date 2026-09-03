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Головна Економіка Супермаркети різко оновили ціни на яйця: де шукати найдешевшу упаковку

Супермаркети різко оновили ціни на яйця: де шукати найдешевшу упаковку

Ua ru
3 вересня 2026 17:12
Ціни на яйця рвуться вперед: в якому супермаркеті шукати найдешевшу упаковку
Упаковки яєць у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах регулярно змінюються ціни на затребуваний продукт. Бюджетні яйця поступово зникають з полиць магазинів, а поштучний товар майже щодня дорожчає. Якщо влітку 2026 року споживачам не доводилося шукати варіанти економії, то вже на початку вересня потрібно порівнювати показники в супермаркетах для знаходження найбільш вигідної ціни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де продають найдешевшу упаковку курячих яєць станом на четвер, 3 вересня.

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Мінімальні ціни на курячі яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 доходить до 65,50 грн. Що цікаво, навіть мінімальна ціна в деяких супермаркетах перевищує цей показник. Тому не завадить моніторити актуальні пропозиції від продуктових мереж, аби не переплачувати за затребуваний товар, який дуже швидко зникає з холодильника.

Ми перевірили офіційні онлайн-магазини популярних в Україні супермаркетів і дізналися, де віддають упаковку курячих яєць за найнижчою вартістю станом на 3 вересня. Результати виявилися такими:

  • Варус — 51,90 грн (зі знижкою — 39,90 грн);
  • Ашан — 54,90 грн;
  • Сільпо — 54,99 грн (було 47,49 грн);
  • Новус — 55,99 грн (було 47,85 грн);
  • Фора — 56,99 грн;
  • МегаМаркет — 60,50 грн;
  • Метро — 62,50 грн;
  • АТБ — 68,50 грн (було 62,40 грн).
Інфографіка з цінами на яйця
Мінімальні ціни за упаковку курячих яєць. Фото: Новини.LIVE

В АТБ обмежили продаж товарів

Раніше ми розповідали, що відвідувачі супермаркетів АТБ помітили оголошення про ліміт на кількість або вагу продуктів, які можна придбати в одному чеку. Обмеження встановили для багатьох позицій в асортименті, зокрема на яйця, цукор, соду, крохмаль, крупи, макарони, м'ясні консерви та багато іншого.

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"Шановні покупці! Повідомляємо, що всі позиції групи бакалія — олія, оцет, продукти швидкого приготування, харчові концентрати, пластівці — реалізуються з обмеженням. Не більше 6 шт./кг в одному чеку", — йдеться в повідомленні мережі.

Причиною обмежень назвали не дефіцит товарів, а перекупників, які масово набирають їжу за низькими цінами для подальшого перепродажу. Подібні правила діяли у 2022 році, проте їх скасували через 1-2 тижні після запровадження. В АТБ наголосили, що жодного дефіциту продуктів немає.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що продуктові мережі перейшли на нову схему постачання товарів. Вони відмовилися від зберігання великих запасів в одному місці на користь дрібних складів. Плюс продукти доставляють від виробника прямо у магазини для мінімізації ризиків.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на молочні продукти в Україні. Ринок опинився під значним тиском через зростання собівартості виробництва і великі витрати на енергоресурси. Додаткові проблеми створює складна переробка і порушення логістичних маршрутів.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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