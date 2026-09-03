Ціни на молочні продукти в Україні: чому очікується можливий стрибок

Магазин молочних продуктів. Фото: УНІАН

В Україні готується черговий стрибок цін на молочну продукцію, яка в найближчій перспективі може подорожчати ще на 20-25%. Головними причинними цього стали руйнування логістики через російські удари по розподільчих центрах торговельних мереж та складах, зростання витрат на виробництво та переробку, а також падіння купівельної спроможності споживачів.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, скільки коштує молоко, сир та масло наприкінці серпня і чому цінники в супермаркетах продовжать повзти вгору.

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Чому молочна продукція стрімко дорожчатиме

Український ринок молочної продукції опинився під значним тиском. Зростання собівартості виробництва, дорогі енергоресурси, складна переробка та порушення логістики створюють передумови для чергового стрибка цін на полицях магазинів. Головним ударом по галузі стали ворожі атаки на розподільчі центри торговельних мереж. Якщо раніше молокопереробні заводи постачали готову продукцію безпосередньо до основних складів ритейлерів, то зараз після їх знищення сталі ланцюги постачання виявилися повністю розірваними.

Аби перекрити масштабні збитки від втрати інфраструктури та компенсувати витрати на пряму доставку, супермаркети будуть вимушені перекласти додатковий фінансовий тягар на кінцевого споживача. За оцінками експертів, у найближчій перспективі молочна продукція може подорожчати ще на 20-25%. Додатковим негативним чинником залишається падіння купівельної спроможності громадян та виїзд населення за кордон. Це вже спричинило суттєве скорочення попиту. Покращити ситуацію в ритейлі могло б лише залучення довгострокового пільгового кредитування від європейських партнерів.

Актуальні ціни на питне молоко та кисломолочні продукти

Станом на кінець серпня 2026 року середня вартість питного пастеризованого молока жирністю до 2,6% у плівці зросла до 50,55 грн/кг. Це на 3,7% вище, ніж у липні того ж року. Найдешевшу позицію у плівці пропонує "Адалис" — 41,99 грн/кг. Найдорожчим залишається "Яготинське" — 59,38 грн/кг.

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Кисломолочна продукція демонструє різну цінову політику залежно від упаковки:

кефір 2,5% у плівці трохи подешевшав на 0,1% за місяць до 59,44 грн/кг, але він на 7% дорожчий, ніж торік;

сметана 15% у стаканах коштує в середньому 195,32 грн/кг;

питний йогурт у пляшках подорожчав до 130,75 грн/кг та зріс на 3,79% за місяць. Найдешевшим є "Галичина" — 135,99 грн/кг, а найдорожчим — "Чудо" за 165,75 грн/кг;

сир кисломолочний 9% знизився в ціні на 1% за місяць і коштує 292,17 грн/кг.

Вартість вершкового масла

Середня ціна на вітчизняне вершкове масло жирністю 72,5–73% становить 591,45 грн/кг. Найдешевшим серед українських виробників у пачці 180 г є масло "Ашан" — 477,22 грн/кг. Тоді як бренд "Ферма" продається по 763,89 грн/кг. Водночас імпортне масло "Президент" коштує 1 120,00 грн/кг, що майже на 89% дорожче за українські аналоги.

Що буде з цінами вже цієї осені

"Торговельні мережі будуть намагатися перекласти понесені збитки на плечі споживачів. На жаль подорожчання може вплинути на скорочення споживання молочних продуктів українськими споживачами", — зазначає Асоціація виробників молока.

Зниження цін на масло на початку осені очікувати не варто, навіть попри наявність складських запасів на заводах. Нижня межа цін стабілізувалася, а виробники утримують вартість завдяки акційним пропозиціям. Головним чинником підтримки цін є подорожчання масла на експортних ринках через падіння обсягів виробництва сирого молока в Європі, де восени прогнозується подальше зростання цінники.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому з полиць поступово зникають з полиць супермаркетів упаковки з дешевими яйцями. Яйця в супермаркетах оновили цінники не на користь бюджету споживачів. Вартість змінилася у діапазоні кількох гривень за десяток яєць, аналогічна ситуація з поштучним товаром.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи зростуть восени ціни на хлібобулочну продукцію. Головною загрозою для цін на хліб із приходом холодів є потенційні руйнування енергосистеми. Додатковим тиском на кінцеву вартість стане й можливий стрибок цін на пальне.