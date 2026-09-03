Цены на молочные продукты в Украине: почему ожидается возможный скачок

Магазин молочных продуктов. Фото: УНИАН

В Украине назревает очередной скачок цен на молочную продукцию, которая в ближайшей перспективе может подорожать ещё на 20–25 %. Основными причинами этого стали сбои в логистике из-за российских ударов по распределительным центрам торговых сетей и складам, рост затрат на производство и переработку, а также падение покупательной способности потребителей.

Сайт Новини.LIVE выяснял, сколько стоят молоко, творог и масло в конце августа и почему ценники в супермаркетах продолжат ползти вверх.

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Почему молочная продукция будет стремительно дорожать

Украинский рынок молочной продукции оказался под значительным давлением. Рост себестоимости производства, дорогие энергоресурсы, сложная переработка и сбои в логистике создают предпосылки для очередного скачка цен на полках магазинов. Главным ударом по отрасли стали вражеские атаки на распределительные центры торговых сетей. Если раньше молокоперерабатывающие заводы поставляли готовую продукцию напрямую на основные склады ритейлеров, то сейчас, после их уничтожения, цепочки поставок оказались полностью разорванными.

Чтобы покрыть масштабные убытки от потери инфраструктуры и компенсировать расходы на прямую доставку, супермаркеты будут вынуждены переложить дополнительное финансовое бремя на конечного потребителя. По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе молочная продукция может подорожать ещё на 20–25 %. Дополнительным негативным фактором остается падение покупательной способности граждан и выезд населения за границу. Это уже привело к существенному сокращению спроса. Улучшить ситуацию в ритейле могло бы лишь привлечение долгосрочного льготного кредитования от европейских партнеров.

Актуальные цены на питьевое молоко и кисломолочные продукты

По состоянию на конец августа 2026 года средняя стоимость питьевого пастеризованного молока жирностью до 2,6% в пленке выросла до 50,55 грн/кг. Это на 3,7% выше, чем в июле того же года. Самую низкую цену в пленке предлагает "Адалис" — 41,99 грн/кг. Самым дорогим остается "Яготинское" — 59,38 грн/кг.

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Кисломолочная продукция демонстрирует разную ценовую политику в зависимости от упаковки:

кефир 2,5% в пленке немного подешевел на 0,1% за месяц до 59,44 грн/кг, но он на 7% дороже, чем в прошлом году;

сметана 15% в стаканах стоит в среднем 195,32 грн/кг;

питьевой йогурт в бутылках подорожал до 130,75 грн/кг и вырос на 3,79% за месяц. Самым дешёвым является "Галичина" — 135,99 грн/кг, а самым дорогим — "Чудо" по цене 165,75 грн/кг;

кисломолочный сыр 9% подешевел на 1% за месяц и стоит 292,17 грн/кг.

Стоимость сливочного масла

Средняя цена на отечественное сливочное масло жирностью 72,5–73% составляет 591,45 грн/кг. Самым дешевым среди украинских производителей в упаковке 180 г является масло "Ашан" — 477,22 грн/кг. В то время как бренд "Ферма" продается по 763,89 грн/кг. В то же время импортное масло "Президент" стоит 1 120,00 грн/кг, что почти на 89% дороже украинских аналогов.

Что будет с ценами уже этой осенью

"Торговые сети будут пытаться переложить понесенные убытки на плечи потребителей. К сожалению, подорожание может повлиять на сокращение потребления молочных продуктов украинскими потребителями", — отмечает Ассоциация производителей молока.

Снижения цен на масло в начале осени ожидать не стоит, даже несмотря на наличие складских запасов на заводах. Нижняя планка цен стабилизировалась, а производители удерживают стоимость благодаря акционным предложениям. Главным фактором поддержки цен является подорожание масла на экспортных рынках из-за падения объемов производства сырого молока в Европе, где осенью прогнозируется дальнейший рост цен.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему с полок супермаркетов постепенно исчезают упаковки с дешёвыми яйцами. Цены на яйца в супермаркетах обновили не в пользу бюджета потребителей. Стоимость изменилась в диапазоне нескольких гривен за десяток яиц, аналогичная ситуация с товаром, продаваемым поштучно.

Также Новини.LIVE сообщали, вырастут ли осенью цены на хлебобулочную продукцию. Главной угрозой для цен на хлеб с наступлением холодов являются потенциальные сбои в работе энергосистемы. Дополнительным давлением на конечную стоимость станет и возможный скачок цен на топливо.