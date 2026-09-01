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Главная Экономика Бюджетные яйца медленно исчезают с полок супермаркетов: что стало с ценами

Бюджетные яйца медленно исчезают с полок супермаркетов: что стало с ценами

Ua ru
1 сентября 2026 17:12
Цены на яйца меняются почти каждый день: в каких супермаркетах подорожал продукт
Упаковка яиц на прилавке. Фото: Новини.LIVE

В Украине начал умеренно дорожать востребованный продукт. Яйца в супермаркетах обновили ценники не в пользу бюджета потребителей. Стоимость изменилась в диапазоне нескольких гривен за десяток яиц, аналогичная ситуация с поштучным товаром. Мы узнали, сколько минимально должны отдать посетители магазинов за упаковку куриных яиц по состоянию на вторник, 1 сентября.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в Украине.

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Сколько стоит упаковка яиц

Согласно Минфину, минимальная стоимость упаковки яиц категории С1 доходит до 64,50 грн. Индекс потребительских цен составил 98,80%, то есть продукт подешевел всего на 1,20% по сравнению с августом 2026 года. Минимальные показатели в некоторых супермаркетах почти доходят до средних по Украине.

Мы промониторили онлайн-магазины популярных продуктовых сетей и выяснили, сколько должны отдать потребители за самую дешевую упаковку по состоянию на начало сентября. Результат оказался таким:

  • Сільпо — 47,49 грн (со скидкой — 41,99 грн);
  • Новус — 47,85 грн;
  • Ашан — 54,90 грн;
  • Варус — 59,90 грн (со скидкой — 43,90 грн);
  • Фора — 59,90 грн;
  • МегаМаркет — 60,50 грн;
  • АТБ — 62,40 грн;
  • Метро — 62,50 грн.
Стоимость яиц в Украине.
Минимальная стоимость упаковки яиц. Фото: Новини.LIVE

Искусственные яйца подорожали в двух магазинах: Варус установил цену на уровне 3 грн/шт. вместо 2,69 грн (на субботу, 29 августа), а Фора рассчитала стоимость 5,49 грн/шт. вместо 5,09 грн. В других супермаркетах показатели не изменились: посетители Ашан должны заплатить 4,40 грн/шт., МегаМаркета — 5,50 грн/шт.

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Новые правила поставки продуктов

Ранее мы рассказывали, что украинскому бизнесу пришлось перестроить логистические цепочки и изменить подход к хранению/перевозке товаров, дабы минимизировать риски от целенаправленных атак России по складам. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий обнародовал ключевые элементы новой системы:

  • отказ от хранения запасов в одном городе в пользу мелких помещений;
  • прямая поставка в супермаркеты без промежуточных логистических хабов.

Такой подход позволит гарантировать украинцам беспрепятственный доступ к продуктам питания и сделает невозможным дефицит товаров, которого боятся потребители. При этом децентрализация может привести к повышению цен, поскольку компании должны тратить дополнительные деньги на транспорт и складские услуги. Но существенного удорожания продуктов не произойдет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в течение августа россияне целенаправленно атаковали продуктовые хабы и центральные объекты логистической инфраструктуры. Как следствие — бренды потеряли большие площади для хранения продуктов. Плюс пострадали запасы товаров, которые должны были оказаться на полках магазинов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в АТБ ограничили продажу некоторых продуктов. Лимиты на одного человека установили для куриных яиц, круп, сахара, соли, крахмала, консервов, хлопьев, масла и пр. При оформлении заказа онлайн система тоже не позволяет добавить больше единиц товара.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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