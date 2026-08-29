Цены на яйца совершили резкий оборот: что происходит в АТБ и других супермаркетах

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах значительно выросли цены на яйца. Сети пересмотрели стоимость этого востребованного продукта с учетом рыночной ситуации. Подорожали даже яйца, продаваемые поштучно, которые летом стоили в среднем 2-3 грн. Мы узнали, что происходит с ценами в АТБ и других популярных магазинах по состоянию на субботу, 29 августа.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят куриные яйца в Украине.

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Цены на яйца в супермаркетах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 59,15-64,50 грн. Индекс потребительских цен составил 98,29% по сравнению с предыдущим месяцем, то есть продукт подешевел примерно на 1,71% по сравнению с июлем 2026 года.

Значительное подорожание куриных яиц наблюдается в АТБ. Еще 25 августа покупатели могли заплатить 3,89 грн/шт., а уже через четыре дня цена поднялась до 4,99 грн/шт. За десяток нужно отдать 49,90 грн, а минимальная стоимость упаковки составляет 62,40 грн.

Разница в расходах — 12,50 грн. За такие деньги удастся приобрести еще два яйца дополнительно. Мы промониторили официальные онлайн-магазины известных украинских сетей супермаркетов и выяснили, сколько минимум придется заплатить за упаковку куриных яиц. Результаты оказались такими:

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Варус — 44,90 грн (со скидкой — 39,90 грн);

Сільпо — 47,49 грн (со скидкой — 41,99 грн);

Новус — 47,85 грн;

Ашан — 54,90 грн;

Фора — 56,90 грн (было 51,99 грн);

МегаМаркет — 60,50 грн (было 55,50 грн);

АТБ — 62,40 грн (было 53,90 грн);

Метро — 62,50 грн (было 58,24 грн).

Яйца, продаваемые поштучно, подорожали почти во всех магазинах. Только в Варусе до сих пор можно купить продукт по 2,69 грн/шт. (скидка 10%). Зато в Ашане цену подняли до 4,40 грн/шт. вместо 3,40 грн/шт., в Форе — до 5,09 грн/шт. вместо 4,09 грн/шт., в МегаМаркете — до 5,50 грн/шт. вместо 4 грн/шт.

Ограничения на продажу товаров в АТБ

Ранее мы сообщали, что в супермаркетах АТБ ввели ограничения на продажу некоторых продуктов питания. В интернете опубликовали фотографию с предупреждением для посетителей: в магазине якобы можно взять не более шести яиц за один заказ.

Впоследствии эту информацию опровергли, уточнив, что лимит составляет шесть десятков яиц, то есть 60 штук в чеке. Представители компании пояснили: решение вызвано не дефицитом товаров, а активностью оптовых покупателей.

Люди начали выносить из супермаркетов социально важные товары по более низким ценам для последующей перепродажи. Именно поэтому в АТБ временно ограничили количество продуктов на человека.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Россия продолжает уничтожать складские помещения и продуктовые базы в Украине. Систематические атаки наносят большой ущерб ритейлу, поскольку теряются не только склады, но и непосредственно товар. В то же время дефицита на потребительском рынке не предвидится.

Также Новини.LIVE сообщали, что посетителям Сільпо предложили альтернативу одноразовым пакетам. Покупателям начали бесплатно выдавать многоразовые сетки для овощей и фруктов. Такое решение понравилось многим потребителям, ведь оно экологически целесообразно.