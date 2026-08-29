Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Яйца в супермаркетах резко подорожали: что стало с ценами в АТБ

Яйца в супермаркетах резко подорожали: что стало с ценами в АТБ

Ua ru
29 августа 2026 17:12
Цены на яйца совершили резкий оборот: что происходит в АТБ и других супермаркетах
Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах значительно выросли цены на яйца. Сети пересмотрели стоимость этого востребованного продукта с учетом рыночной ситуации. Подорожали даже яйца, продаваемые поштучно, которые летом стоили в среднем 2-3 грн. Мы узнали, что происходит с ценами в АТБ и других популярных магазинах по состоянию на субботу, 29 августа.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят куриные яйца в Украине.

Реклама

Цены на яйца в супермаркетах

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 59,15-64,50 грн. Индекс потребительских цен составил 98,29% по сравнению с предыдущим месяцем, то есть продукт подешевел примерно на 1,71% по сравнению с июлем 2026 года.

Значительное подорожание куриных яиц наблюдается в АТБ. Еще 25 августа покупатели могли заплатить 3,89 грн/шт., а уже через четыре дня цена поднялась до 4,99 грн/шт. За десяток нужно отдать 49,90 грн, а минимальная стоимость упаковки составляет 62,40 грн.

Разница в расходах — 12,50 грн. За такие деньги удастся приобрести еще два яйца дополнительно. Мы промониторили официальные онлайн-магазины известных украинских сетей супермаркетов и выяснили, сколько минимум придется заплатить за упаковку куриных яиц. Результаты оказались такими:

Читайте также:
  • Варус — 44,90 грн (со скидкой — 39,90 грн);
  • Сільпо — 47,49 грн (со скидкой — 41,99 грн);
  • Новус — 47,85 грн;
  • Ашан — 54,90 грн;
  • Фора — 56,90 грн (было 51,99 грн);
  • МегаМаркет — 60,50 грн (было 55,50 грн);
  • АТБ — 62,40 грн (было 53,90 грн);
  • Метро — 62,50 грн (было 58,24 грн).

Яйца, продаваемые поштучно, подорожали почти во всех магазинах. Только в Варусе до сих пор можно купить продукт по 2,69 грн/шт. (скидка 10%). Зато в Ашане цену подняли до 4,40 грн/шт. вместо 3,40 грн/шт., в Форе — до 5,09 грн/шт. вместо 4,09 грн/шт., в МегаМаркете — до 5,50 грн/шт. вместо 4 грн/шт.

Ограничения на продажу товаров в АТБ

Ранее мы сообщали, что в супермаркетах АТБ ввели ограничения на продажу некоторых продуктов питания. В интернете опубликовали фотографию с предупреждением для посетителей: в магазине якобы можно взять не более шести яиц за один заказ.

Впоследствии эту информацию опровергли, уточнив, что лимит составляет шесть десятков яиц, то есть 60 штук в чеке. Представители компании пояснили: решение вызвано не дефицитом товаров, а активностью оптовых покупателей.

Люди начали выносить из супермаркетов социально важные товары по более низким ценам для последующей перепродажи. Именно поэтому в АТБ временно ограничили количество продуктов на человека.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Россия продолжает уничтожать складские помещения и продуктовые базы в Украине. Систематические атаки наносят большой ущерб ритейлу, поскольку теряются не только склады, но и непосредственно товар. В то же время дефицита на потребительском рынке не предвидится.

Также Новини.LIVE сообщали, что посетителям Сільпо предложили альтернативу одноразовым пакетам. Покупателям начали бесплатно выдавать многоразовые сетки для овощей и фруктов. Такое решение понравилось многим потребителям, ведь оно экологически целесообразно.

АТБ яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации