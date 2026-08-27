Цены на яйца могут вырасти на 10-15%: сколько стоит одна упаковка и что будет дальше

Упаковки куриных яиц на полке. Фото: Новини.LIVE

Украинские потребители заметили удорожание яиц в супермаркетах во второй половине августа 2026 года. Частично поднятие цен связывают с ударами России по распределительным центрам и складским помещениям. Эксперты прогнозируют потенциальный рост себестоимости востребованного продукта на 10-15% уже в сентябре.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца и к чему готовиться потребителям в ближайшее время.

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Сколько стоят яйца в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 59,30-61 грн по состоянию на четверг, 27 августа. Индекс потребительских цен составил 98,08% по сравнению с предыдущим месяцем, то есть продукт подешевел всего на 1,92%. Это самый низкий показатель в течение летнего периода.

Мы промониторили официальные онлайн магазины известных сетей супермаркетов в Украине и узнали, сколько минимально должны заплатить потребители за упаковку куриных яиц. Результат оказался таким:

Сільпо — 47,49 грн (со скидкой — 41,99 грн);

Новус — 47,85 грн;

Варус — 49,90 грн (со скидкой — 40,90 грн);

Фора — 51,99 грн;

АТБ — 53,90 грн (было 48,90 грн);

Ашан — 54,90 грн;

МегаМаркет — 55,50 грн;

Метро — 58,24 грн (было 55 грн).

Минимальная стоимость куриных яиц в магазинах. Фото: Новини.LIVE

Готовиться ли к удорожанию яиц

Традиционно с наступлением осенне-зимнего периода куриные яйца начинают расти в цене. В этом году к потенциальным причинам удорожания может добавиться нарушение логистических цепей вследствие ударов России по складам и продуктовым базам.

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"Яйца за последние две недели выросли в цене почти вдвое, и главным драйвером роста было именно требование доставки товара в магазины", — заявил исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко для Delo.ua.

По мнению спикера, новая логистика может поднять себестоимость яиц на 10-15% в ближайшее время, ведь производители и продавцы будут переводить дополнительные расходы на конечного потребителя, дабы снизить собственные финансовые потери.

Учитывая, что покупательная способность украинцев только снижается, целесообразность пересмотра стоимости базовых продуктов питания находится под вопросом.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что аграрии ожидают хорошего урожая в 2026 году. Поэтому стоимость сырья не станет основанием для роста цен на продукты. Однако товары в супермаркетах могут дорожать из-за горючего, электроэнергии, логистики и других факторов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Сільпо появились многоразовые сетки для продуктов. За них не нужно платить — потребителям выдают сумки бесплатно. Так сеть супермаркетов решила проблему с отсутствием обычных пакетов для овощей и фруктов.