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Головна Економіка Ціни на яйця пішли вгору: українців попередили про дорожчання

Ціни на яйця пішли вгору: українців попередили про дорожчання

Ua ru
27 серпня 2026 17:12
Ціни на яйця можуть зрости на 10-15%: скільки коштує одна упаковка і що буде далі
Упаковки курячих яєць на полиці. Фото: Новини.LIVE

Українські споживачі помітили дорожчання яєць у супермаркетах протягом другої половини серпня 2026 року. Частково підняття цін пов'язують з ударами Росії по розподільчих центрах і складських приміщеннях. Експерти прогнозують потенційне зростання собівартості затребуваного продукту на 10-15% вже у вересні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця і до чого готуватися споживачам найближчим часом.

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Скільки коштують яйця в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває у діапазоні 59,30-61 грн станом на четвер, 27 серпня. Індекс споживчих цін склав 98,08% порівняно з попереднім місяцем, тобто продукт подешевшав усього на 1,92%. Це найнижчий показник протягом літнього періоду.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів в Україні та дізналися, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за упаковку курячих яєць. Результат виявився таким:

  • Сільпо — 47,49 грн (зі знижкою — 41,99 грн);
  • Новус — 47,85 грн;
  • Варус — 49,90 грн (зі знижкою — 40,90 грн);
  • Фора — 51,99 грн;
  • АТБ — 53,90 грн (було 48,90 грн);
  • Ашан — 54,90 грн;
  • МегаМаркет — 55,50 грн;
  • Метро — 58,24 грн (було 55 грн).
Ціни на яйця в супермаркетах
Мінімальна вартість курячих яєць у магазинах. Фото: Новини.LIVE

Чи готуватися до дорожчання яєць

Традиційно з настанням осінньо-зимового періоду курячі яйця починають рости у ціні. Цьогоріч до потенційних причин дорожчання може додатися порушення логістичних ланцюгів унаслідок ударів Росії по складам і продуктовим базам.

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"Яйця за останні два тижні зросли в ціні майже вдвічі, і головним драйвером росту ціни була саме вимога доставки товару до магазинів", — заявив виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко для Delo.ua.

На думку спікера, нова логістика може підняти собівартість яєць на 10-15% найближчим часом, адже виробники і продавці будуть перекладати додаткові витрати на кінцевого споживача, аби зменшити власні фінансові втрати.

Враховуючи, що купівельна спроможність українців лише знижується, доцільність перегляду вартості базових продуктів харчування знаходиться під питанням.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що аграрії очікують хорошого врожаю у 2026 році. Тому вартість сировини не буде підставою для зростання цін на продукти. Однак товари в супермаркетах можуть дорожчати через пальне, електроенергію, логістику та інші фактори.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Сільпо з'явилися багаторазові сітки для продуктів. За них не потрібно платити — споживачам видають торбинки безплатно. Так мережа супермаркетів вирішила проблему із відсутністю звичайних пакетів для овочів і фруктів.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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