Ціни на яйця здійснили різкий оберт: що відбувається в АТБ та інших супермаркетах

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах суттєво зросли ціни на яйця. Мережі переписали вартість затребуваного продукту, врахувавши ринкову ситуацію. Подорожчали навіть поштучні яйця, які влітку коштували 2-3 грн у середньому. Ми дізналися, що відбувається з цінами в АТБ та інших популярних магазинах станом на суботу, 29 серпня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують курячі яйця в Україні.

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Ціни на яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває у діапазоні 59,15-64,50 грн. Індекс споживчих цін склав 98,29% порівняно з попереднім місяцем, тобто продукт подешевшав приблизно на 1,71% відносно липня 2026 року.

Значне дорожчання курячих яєць спостерігається в АТБ. Ще 25 серпня відвідувачі могли заплатити 3,89 грн/шт., а вже через чотири дні ціна піднялася до 4,99 грн/шт. За десяток необхідно віддати 49,90 грн, а мінімальна вартість упаковки перебуває на рівні 62,40 грн.

Різниця у витратах — 12,50 грн. За такі гроші вдасться придбати ще два яйця додатково. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих українських мереж супермаркетів і з'ясували, скільки мінімально доведеться заплатити за упаковку курячих яєць. Результати виявилися такими:

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Варус — 44,90 грн (зі знижкою — 39,90 грн);

Сільпо — 47,49 грн (зі знижкою — 41,99 грн);

Новус — 47,85 грн;

Ашан — 54,90 грн;

Фора — 56,90 грн (було 51,99 грн);

МегаМаркет — 60,50 грн (було 55,50 грн);

АТБ — 62,40 грн (було 53,90 грн);

Метро — 62,50 грн (було 58,24 грн).

Поштучні яйця подорожчали майже в усіх магазинах. Лише у Варусі досі можна купити продукт по 2,69 грн/шт. (знижка 10%). Натомість в Ашані ціну підняли до 4,40 грн/шт. замість 3,40 грн/шт., у Форі — до 5,09 грн/шт. замість 4,09 грн/шт., у МегаМаркеті — до 5,50 грн/шт. замість 4 грн/шт.

Обмеження на продаж товарів в АТБ

Раніше ми розповідали, що в супермаркетах АТБ запровадили обмеження на продаж деяких продуктів харчування. В інтернеті опублікували світлину з попередженням для відвідувачів: у магазині нібито можна взяти не більше шести яєць за одне замовлення.

Згодом інформацію спростували, уточнивши, що ліміт становить шість десятків яєць, тобто 60 штук у чеку. Представники компанії пояснили: рішення спровоковане не дефіцитом товарів, а активністю оптових покупців.

Люди почали виносити з супермаркетів соціально важливі товари за нижчими цінами для подальшого перепродажу. Саме тому в АТБ тимчасово обмежили кількість продуктів на людину.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Росія продовжує знищувати складські приміщення та продуктові бази в Україні. Систематичні атаки завдають великої шкоди ритейлу, оскільки втрачаються не лише склади, але й безпосередньо товар. Водночас дефіциту на споживчому ринку не передбачають.

Також Новини.LIVE розповідали, що відвідувачам Сільпо запропонували альтернативу одноразовим пакетам. Покупцям почали безплатно видавати багаторазові сітки для овочів і фруктів. Таке рішення сподобалося багатьом споживачам, адже є екологічно доцільним.