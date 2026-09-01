Ціни на яйця змінюються майже щодня: в яких супермаркетах подорожчав продукт

Упаковка яєць на прилавку. Фото: Новини.LIVE

В Україні почав помірно дорожчати затребуваний продукт. Яйця в супермаркетах оновили цінники не на користь бюджету споживачів. Вартість змінилася у діапазоні кількох гривень за десяток яєць, аналогічна ситуація з поштучним товаром. Ми дізналися, скільки мінімально повинні віддати відвідувачі магазинів за упаковку курячих яєць станом на вівторок, 1 вересня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в Україні.

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Скільки коштує упаковка яєць

Згідно з Мінфіном, мінімальна вартість упаковки яєць категорії С1 доходить до 64,50 грн. Індекс споживчих цін склав 98,80%, тобто продукт подешевшав усього на 1,20% порівняно з серпнем 2026 року. Мінімальні показники в деяких супермаркетах майже доходять до середніх по Україні.

Ми промоніторили онлайн-магазини популярних продуктових мереж і з'ясували, скільки повинні віддати споживачі за найдешевшу упаковку станом на початок вересня. Результат виявився таким:

Сільпо — 47,49 грн (зі знижкою — 41,99 грн);

Новус — 47,85 грн;

Ашан — 54,90 грн;

Варус — 59,90 грн (зі знижкою — 43,90 грн);

Фора — 59,90 грн;

МегаМаркет — 60,50 грн;

АТБ — 62,40 грн;

Метро — 62,50 грн.

Мінімальна вартість упаковки яєць. Фото: Новини.LIVE

Поштучні яйця подорожчали у двох магазинах: Варус встановив ціну на рівні 3 грн/шт. замість 2,69 грн (на суботу, 29 серпня), а Фора розрахувала вартість 5,49 грн/шт. замість 5,09 грн. В інших супермаркетах показники не змінилися: відвідувачі Ашану повинні заплатити 4,40 грн/шт., МегаМаркету — 5,50 грн/шт.

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Нові правила постачання продуктів

Раніше ми розповідали, що українському бізнесу довелося перебудувати логістичні ланцюги та змінити підхід до зберігання/перевезення товарів, аби мінімізувати ризики від цілеспрямованих атак Росії по складам. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький оприлюднив ключові елементи нової системи:

відмова від зберігання запасів в одному місті на користь дрібних приміщень;

пряме постачання до супермаркетів без проміжних логістичних хабів.

Такий підхід дозволить гарантувати українцям безперешкодний доступ до продуктів харчування та унеможливить дефіцит товарів, якого бояться споживачі. При цьому децентралізація може призвести до підвищення цін, оскільки компанії повинні витрачати додаткові кошти на транспорт і складські послуги. Але суттєвого дорожчання продуктів не відбудеться.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що протягом серпня росіяни цілеспрямовано атакували продуктові хаби і центральні об'єкти логістичної інфраструктури. Як наслідок — бренди втратили великі площі для зберігання продуктів. Так само постраждали запаси товарів, які мали опинитися на полицях магазинів.

Також Новини.LIVE розповідали, що в АТБ обмежили продаж деяких продуктів. Ліміти на одну людину встановили для курячих яєць, круп, цукру, солі, крохмалю, консервів, пластівців, олії тощо. Під час оформлення замовлення онлайн система теж не дозволяє додати більше одиниць товару.