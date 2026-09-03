Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Супермаркеты резко обновили цены на яйца: где искать самую дешевую упаковку

Супермаркеты резко обновили цены на яйца: где искать самую дешевую упаковку

Ua ru
3 сентября 2026 17:12
Цены на яйца рвутся вперед: в каком супермаркете искать самую дешевую упаковку
Упаковки яиц в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах цены на востребованный продукт регулярно меняются. Бюджетные яйца постепенно исчезают с полок магазинов, а товар, продаваемый поштучно, почти ежедневно дорожает. Если летом 2026 года потребителям не приходилось искать способы сэкономить, то уже в начале сентября нужно сравнивать показатели в супермаркетах для нахождения наиболее выгодной цены.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где продают самую дешевую упаковку куриных яиц по состоянию на четверг, 3 сентября.

Реклама

Минимальные цены на куриные яйца

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 достигает 65,50 грн. Что интересно, даже минимальная цена в некоторых супермаркетах превышает этот показатель. Поэтому не помешает следить за актуальными предложениями продуктовых сетей, дабы не переплачивать за востребованный товар, который очень быстро исчезает из холодильника.

Мы проверили официальные интернет-магазины популярных в Украине супермаркетов и выяснили, где по состоянию на 3 сентября упаковку куриных яиц можно купить по самой низкой цене. Результаты оказались такими:

  • Варус — 51,90 грн (со скидкой — 39,90 грн);
  • Ашан — 54,90 грн;
  • Сільпо — 54,99 грн (было 47,49 грн);
  • Новус — 55,99 грн (было 47,85 грн);
  • Фора — 56,99 грн;
  • МегаМаркет — 60,50 грн;
  • Метро — 62,50 грн;
  • АТБ — 68,50 грн (было 62,40 грн).
Инфографика с ценами на яйца
Минимальные цены за упаковку куриных яиц. Фото: Новини.LIVE

В АТБ ограничили продажу товаров

Ранее мы сообщали, что посетители супермаркетов АТБ заметили объявления об ограничении количества или веса продуктов, которые можно приобрести в одном чеке. Лимиты ввели на многие позиции в ассортименте, в частности яйца, сахар, соду, крахмал, крупы, макароны, мясные консервы и многое другое.

Читайте также:

"Уважаемые покупатели! Сообщаем, что все позиции группы бакалея — масло, уксус, продукты быстрого приготовления, пищевые концентраты, хлопья — реализуются с ограничением. Не более 6 шт./кг в одном чеке", — говорится в сообщении сети.

Причиной ограничений назвали не дефицит товаров, а спекулянтов, которые массово скупают продукты по низким ценам для дальнейшей перепродажи. Подобные правила действовали в 2022 году, однако их отменили через 1-2 недели после введения. В АТБ подчеркнули, что никакого дефицита продуктов нет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что продуктовые сети перешли на новую схему поставок товаров. Они отказались от хранения больших запасов в одном месте в пользу мелких складов. Кроме того, продукты доставляют от производителя прямо в магазины для минимизации рисков.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на молочные продукты в Украине. Рынок оказался под значительным давлением из-за роста себестоимости производства и больших затрат на энергоресурсы. Дополнительные проблемы создают сложности с переработкой и нарушение логистических маршрутов.

покупки яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации