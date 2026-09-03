Цены на яйца рвутся вперед: в каком супермаркете искать самую дешевую упаковку

Упаковки яиц в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В украинских супермаркетах цены на востребованный продукт регулярно меняются. Бюджетные яйца постепенно исчезают с полок магазинов, а товар, продаваемый поштучно, почти ежедневно дорожает. Если летом 2026 года потребителям не приходилось искать способы сэкономить, то уже в начале сентября нужно сравнивать показатели в супермаркетах для нахождения наиболее выгодной цены.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где продают самую дешевую упаковку куриных яиц по состоянию на четверг, 3 сентября.

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Минимальные цены на куриные яйца

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 достигает 65,50 грн. Что интересно, даже минимальная цена в некоторых супермаркетах превышает этот показатель. Поэтому не помешает следить за актуальными предложениями продуктовых сетей, дабы не переплачивать за востребованный товар, который очень быстро исчезает из холодильника.

Мы проверили официальные интернет-магазины популярных в Украине супермаркетов и выяснили, где по состоянию на 3 сентября упаковку куриных яиц можно купить по самой низкой цене. Результаты оказались такими:

Варус — 51,90 грн (со скидкой — 39,90 грн);

Ашан — 54,90 грн;

Сільпо — 54,99 грн (было 47,49 грн);

Новус — 55,99 грн (было 47,85 грн);

Фора — 56,99 грн;

МегаМаркет — 60,50 грн;

Метро — 62,50 грн;

АТБ — 68,50 грн (было 62,40 грн).

Минимальные цены за упаковку куриных яиц. Фото: Новини.LIVE

В АТБ ограничили продажу товаров

Ранее мы сообщали, что посетители супермаркетов АТБ заметили объявления об ограничении количества или веса продуктов, которые можно приобрести в одном чеке. Лимиты ввели на многие позиции в ассортименте, в частности яйца, сахар, соду, крахмал, крупы, макароны, мясные консервы и многое другое.

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"Уважаемые покупатели! Сообщаем, что все позиции группы бакалея — масло, уксус, продукты быстрого приготовления, пищевые концентраты, хлопья — реализуются с ограничением. Не более 6 шт./кг в одном чеке", — говорится в сообщении сети.

Причиной ограничений назвали не дефицит товаров, а спекулянтов, которые массово скупают продукты по низким ценам для дальнейшей перепродажи. Подобные правила действовали в 2022 году, однако их отменили через 1-2 недели после введения. В АТБ подчеркнули, что никакого дефицита продуктов нет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что продуктовые сети перешли на новую схему поставок товаров. Они отказались от хранения больших запасов в одном месте в пользу мелких складов. Кроме того, продукты доставляют от производителя прямо в магазины для минимизации рисков.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на молочные продукты в Украине. Рынок оказался под значительным давлением из-за роста себестоимости производства и больших затрат на энергоресурсы. Дополнительные проблемы создают сложности с переработкой и нарушение логистических маршрутов.