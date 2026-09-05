Цены на продукты могут вырасти на 10-15 %: что украинцам не рекомендуют делать

Продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут вырасти цены на продукты в ближайшее время. Основной причиной подорожания базовых товаров станет увеличение затрат на логистику. Ведь структура себестоимости почти всех позиций в ассортименте супермаркетов включает топливо и транспорт. Мы узнали, к каким изменениям стоит готовиться потребителям осенью 2026 года.

Об этом рассказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Рост цен на продукты питания

Потребительские товары будут дорожать в Украине вследствие роста стоимости топлива и уничтожения крупных складских помещений, где хранятся продукты питания. По словам эксперта, расходы компаний на логистику могут повыситься ориентировочно на 30-40%.

Поскольку в структуре себестоимости товаров этот фактор местами составляет до 40%, следует ожидать роста цен на уровне 10-15% в ближайшее время. В то же время это средний показатель на потребительском рынке, который для отдельных позиций может уменьшиться или увеличиться.

"Дефицит товаров будет эпизодическим, ситуативным, голода точно не будет. Продукты будут появляться, новые транспортные коридоры будут находить, логистика пойдет в сторону децентрализации", — констатировал Алексей Кущ.

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По его мнению, нет причин скупать в больших количествах муку, крупы, продукты быстрого приготовления, масло, макароны и пр. только из-за страха подорожания в будущем. Это позволит сэкономить несколько десятков гривен, но значительных преимуществ украинцам не принесет.

В АТБ ограничили продажу продуктов

Ранее мы сообщали, что в супермаркетах АТБ установили лимиты на покупку некоторых товаров. Потребители заметили объявления об ограничении количества или веса конкретных продуктов в одном чеке. Например, разрешалось приобрести не более шести штук или килограммов яиц, сахара, соли, масла, макаронных изделий, соды, хлопьев, мясных консервов и т. п.

Представители сети объяснили введение лимитов не дефицитом ассортимента, а недобросовестными потребителями, которые скупают социально важные товары по более низким ценам для перепродажи. В АТБ подчеркнули, что продуктов хватит всем, а дефицита не наблюдается.

Ранее Новини.LIVE писали, что произошло с ценами на яйца в украинских супермаркетах. Минимальная стоимость упаковки достигла почти 52 грн по состоянию на начало сентября 2026 года. Поштучный продукт вырос в цене до 4-5 грн в среднем.

Также Новини.LIVE сообщали, что компаниям пришлось менять логистические маршруты и схемы поставок продуктов в супермаркеты. Сети начали отказываться от хранения запасов на одном складе в пользу небольших помещений. Кроме того, бизнес перешел на поставку товаров напрямую в магазины без хабов-посредников.