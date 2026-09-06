Удары по складам и логистике: экономист предупредил о последствиях для экономики

Работник супермаркета. Фото: УНИАН

Повреждение Россией складов и логистических объектов может сказаться не только на работе отдельных компаний. В настоящее время под ударом оказалась значительная часть третичного сектора украинской экономики — торговля и услуги. А от его работы зависят значительная часть ВВП, рабочих мест и налоговых поступлений. Поэтому масштабные удары по логистической инфраструктуре могут иметь гораздо более серьезные последствия, чем кажется.

Об этом заявил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Почему склады стали важной целью врага

Экономист отметил, что третичный сектор формирует около 70% ВВП Украины, более 70% рабочих мест и почти 80% налоговых поступлений. Именно к этому сектору относятся торговля и услуги. Поэтому атаки на склады, логистические центры и объекты крупных торговых компаний имеют последствия далеко за пределами самих поврежденных объектов.

"Уничтожая логистические склады и нанося удары по крупным торговым компаниям, Россия наносит удар по третичному сектору украинской экономики", — сказал Кущ.

Логистику будет сложно быстро восстановить

Отдельной проблемой экономист назвал повреждение логистической и транспортной инфраструктуры. По его словам, в этой сфере нет готовых механизмов быстрого восстановления, подобных тем, которые уже применялись в энергетике. Из-за этого последствия разрушений могут проявляться в течение следующих месяцев.

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Он также подчеркнул, что проблема не исчезнет в ближайшее время и может продолжать усугубляться.

Влияние на налоговые поступления

По оценке Куща, сокращение деятельности торгового сектора может отразиться сразу на нескольких показателях. Если из-за повреждений логистики и торговых объектов компании будут продавать меньше товаров, это приведет к снижению доходов бизнеса. В то же время может сокращаться количество рабочих мест и сумма налогов, поступающих в бюджет.

Экономист отдельно обратил внимание на налог на добавленную стоимость. Значительная часть НДС уплачивается на таможне при импорте товаров, которые затем реализуются через торговые сети и другие объекты розничной торговли.

Влияние на ВВП может стать заметным уже в этом году

Кущ считает, что последствия ударов по логистике могут отразиться на показателях экономики уже в четвертом квартале. По его оценке, влияние масштабных ударов по бизнесу может стать более заметным для бюджета уже по итогам сентября.

Часть торговли может перейти в тень

Еще одним возможным последствием Кущ назвал увеличение теневого сектора экономики. Если у людей будет меньше возможностей покупать товары в крупных торговых центрах и магазинах, часть торговли может переместиться на ярмарки и базары. Там значительная часть расчетов происходит наличными.

В таком случае экономическая активность не исчезает полностью, однако бюджет может получать меньше налогов.

"Куда будут идти люди? Люди будут ходить на ярмарки, на базары, а это расчеты наличными", — пояснил Кущ.

Ранее Новини.LIVE писали, что осенью могут подорожать продукты. Из-за роста расходов на топливо и логистику цены на потребительские товары могут подняться на 10–15%. В то же время дефицит ожидается лишь ситуативный, поэтому скупать крупы, масло или макароны заранее эксперты не советуют.

Также Новини.LIVE рассказывали, как атаки на продовольственные склады меняют поставки продуктов. Бизнес переходит на более мелкие склады и прямые поставки, чтобы избежать масштабных потерь товаров. Из-за новой логистики цены могут вырасти максимум на 2,5%, но дефицита продуктов в Украине не ожидается.