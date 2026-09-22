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Головна Економіка Ціни на яйця невтомно рухаються вгору: де шукати найдешевший продукт

Ціни на яйця невтомно рухаються вгору: де шукати найдешевший продукт

Ua ru
22 вересня 2026 17:12
Ціни на яйця у вересні важко стримати: що відбувається в супермаркетах України
Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах вкотре переписали ціни на яйця. У другій половині вересня 2026 року чітко прослідковується висхідна тенденція на ринку — затребуваний продукт помірно дорожчає. Навіть знижки в деяких магазинах не допомагають економити, як раніше. Ми розібралися, де споживачам варто шукати найдешевшу упаковку курячих яєць.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в супермаркетах станом на вівторок, 22 вересня.

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Мінімальна вартість яєць в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває у діапазоні 78,99-84,25 грн. Індекс споживчих цін у вересні склав 118,59%, тобто продукт подорожчав на 18,59% порівняно з попереднім місяцем. Чітка висхідна тенденція розпочалася наприкінці серпня і не планує завершуватися найближчим часом.

Ми промоніторили офіційний онлайн-магазини відомих в Україні мереж супермаркетів і з'ясували, яку мінімальну суму повинні віддати споживачі за звичайну упаковку курячих яєць станом на 22 вересня. Результат виявився таким:

  • Сільпо — 39,19 грн;
  • Варус — 52,90 грн (зі знижкою — 49,90 грн);
  • Ашан — 69,90 грн;
  • Метро — 71 грн;
  • Новус — 71,99 грн;
  • МегаМаркет — 73 грн;
  • Фора — 73,30 грн;
  • АТБ — 73,30 грн.
Інфографіка з цінами на яйця
Мінімальна вартість упаковки яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Чому зростають ціни на яйця

Протягом літа 2026 року українці могли купувати курячі яйця у середньому по 40-50 грн за упаковку. З настанням осіннього періоду продукт традиційно подорожчав — це стандартна ситуація для ринку, оскільки попит залишається на стабільному рівні, а пропозиція зменшується.

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Плюс цьогоріч негативним фактором виявилися проблеми з логістикою. Росіяни почали активно обстрілювати складську інфраструктуру, що призвело до необхідності переналаштувати ланцюги постачання товарів у супермаркеті.

До всього, суттєво зросли ціни на пальне, яке становить немалу частину в собівартості виробництва. Експерти прогнозують дорожчання курячих яєць у жовтні ще на 10-15% до нинішнього показника.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на м'ясо в Україні. Продукт залишається одним із найдорожчих серед усіх категорій споживчих товарів. Динаміка вартості у магазинах варіюється залежно від виду м'яса, попиту і факторів пропозиції.

Також Новини.LIVE розповідали, які овочі помітно подешевшали на українських ринках. Морква вже шостий тиждень поспіль падає у ціні завдяки великим запасам. Аналогічно змінилася вартість ріпчастої цибулі, оскільки вдалося розширити асортимент новим урожаєм.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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