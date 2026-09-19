Ціни на м'ясо в Україні: скільки коштуватиме свинина, яловичина і курятина до кінця року

Ціни на м'ясо пішли вгору: який вид коштуватиме найбільше наприкінці року
Ціни на продукти продовжують зростати. До кінця 2026 року м'ясо на полицях магазинів та супермаркетів залишатиметься однією з найдорожчих категорій продуктового кошика. Найпомітніше подорожчання зараз фіксуються у сегменті свинини, хоча й інші види м'яса поступово додають у ціні. За словами експертів, різких стрибків ринок не очікує, проте плавне сходження цін все ж триватиме до кінця року.
Сайт Новини.LIVE дізнавався, скільки коштує м'ясо та коли очікувати подорожчання продукту.
Скільки коштують свинина, яловичина та курятина в магазинах
Як повідомляють фахівці, динаміка цін у супермаркетах різниться залежно від виду м'яса та факторів пропозиції.
- Закупівельні ціни на свинину зросли, через що в супермаркетах грудка коштує в середньому 214,11 грн/кг, а ошийок — 349,92 грн/кг. Причинами є кількість худоби, попит переробників та витрати виробників.
- Яловичина залишається найдорожчою позицією через обмежене поголів'я та високий попит з боку експортерів. Середня вартість становить 437,63 грн/кг.
- Курятина підтягується за загальноринковим трендом. Зараз філе коштує близько 219,33 грн/кг, а тушка — орієнтовно 110 грн/кг.
Що з іншими продуктами
Стрімкого подорожчання всіх продуктів в Україні немає. Завдяки надходженню активному збору врожаю у серпні продукти подешевшали на 1,3%. Зокрема овочі — на 18,3%, фрукти — на 12%. Утім, у річному вимірі з січня по серпень 2026 року харчі в середньому подорожчали на 7,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Там м'ясна група залишається головним рушієм зростання цін.
З чим ще варто ознайомитись
Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про ріст цін на яйця в мережі супермаркетів АТБ. Продукт помірно дорожчає вже протягом місяця, реагуючи на сезонні зміни. Якщо в липні мінімальна вартість упаковки перебувала на рівні 40-45 грн, то у вересні 2026 року споживачам доводиться віддавати близько 65-70 грн.
Також Новини.LIVE розповідали, чому в Україні продукти будуть тільки дорожчати. Основною причиною дорожчання базових товарів стане збільшення витрат на логістику. Адже структура собівартості майже всіх позицій в асортименті супермаркетів включає пальне і транспорт.