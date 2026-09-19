Цены на мясо в Украине: сколько будет стоить свинина, говядина и курица до конца года

Мясо. Фото: УНИАН

Цены на продукты продолжают расти. До конца 2026 года мясо на полках магазинов и супермаркетов будет оставаться одной из самых дорогих категорий продуктовой корзины. Наиболее заметное подорожание сейчас фиксируется в сегменте свинины, хотя и другие виды мяса постепенно дорожают. По словам экспертов, резких скачков рынок не ожидает, однако плавный рост цен все же продлится до конца года.

Сайт Новини.LIVE выяснял, сколько стоит мясо и когда следует ожидать подорожания продукта.

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Сколько стоят свинина, говядина и курица в магазинах

Как сообщают специалисты, динамика цен в супермаркетах различается в зависимости от вида мяса и факторов предложения.

Закупочные цены на свинину выросли, из-за чего в супермаркетах грудка стоит в среднем 214,11 грн/кг, а шейка — 349,92 грн/кг. Причинами являются количество скота, спрос переработчиков и затраты производителей. Говядина остается самой дорогой позицией из-за ограниченного поголовья и высокого спроса со стороны экспортеров. Средняя стоимость составляет 437,63 грн/кг. Курица следует общерыночному тренду. Сейчас филе стоит около 219,33 грн/кг, а тушка — ориентировочно 110 грн/кг.

Что с другими продуктами

Стремительного подорожания всех продуктов в Украине нет. Благодаря активному сбору урожая в августе продукты подешевели на 1,3%. В частности, овощи — на 18,3%, фрукты — на 12%. Впрочем, в годовом исчислении с января по август 2026 года продукты питания в среднем подорожали на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом мясная группа остается главной движущей силой роста цен.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали о росте цен на яйца в сети супермаркетов АТБ. Продукт умеренно дорожает уже в течение месяца, реагируя на сезонные изменения. Если в июле минимальная стоимость упаковки находилась на уровне 40–45 грн, то в сентябре 2026 года потребителям приходится платить около 65–70 грн.

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Также Новини.LIVE рассказывали, почему в Украине продукты будут только дорожать. Основной причиной подорожания базовых товаров станет увеличение расходов на логистику. Ведь структура себестоимости почти всех позиций в ассортименте супермаркетов включает топливо и транспорт.