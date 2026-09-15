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Главная Экономика Куда "спешат" цены на яйца: в АТБ подняли стоимость продукта

Куда "спешат" цены на яйца: в АТБ подняли стоимость продукта

Ua ru
15 сентября 2026 17:12
Стоимость яиц рвется на пьедестал: что стало с ценниками в АТБ и других супермаркетах (фото)
Покупатели в супермаркете АТБ. Фото: Новини.LIVE

В одном из украинских супермаркетов значительно выросли цены на яйца. Этот продукт постепенно дорожает уже в течение месяца, реагируя на сезонные изменения. Если в июле минимальная стоимость упаковки составляла 40-45 грн, то в сентябре 2026 года потребителям приходится отдавать около 65-70 грн. Аналогичная ситуация с куриными яйцами, продаваемыми поштучно — цены не стоят на месте.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в АТБ и других супермаркетах Украины по состоянию на вторник, 15 сентября.

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Какая стоимость яиц, продаваемых поштучно

По данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 69,55-74,75 грн. Индекс потребительских цен в сентябре составил 115,74%, то есть востребованный продукт подорожал на 15,74% по сравнению с показателями августа. Восходящий тренд не обошел стороной и нефасованные яйца.

В АТБ минимальная стоимость упаковки — 73,90 грн. За одно яйцо нужно заплатить 5,96 грн, или 59,60 грн за десяток. Разница в расходах достигает 14,30 грн. На эти деньги посетители супермаркета смогут дополнительно приобрести лишь два яйца.

Цены на яйца в АТБ
Стоимость десятка поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В других продуктовых сетях ситуация аналогична: Варус утвердил цену на уровне 3,70 грн/шт. вместо 3 грн/шт. (по состоянию на 10 сентября), в Ашане придется отдать 5,40 грн/шт. вместо 4,40 грн/шт., в Форе — 5,99 грн/шт. вместо 5,89 грн/шт.

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Сколько стоит упаковка яиц

Мы проанализировали официальные интернет-магазины популярных сетей супермаркетов и выяснили, сколько минимально должны заплатить потребители за обычную упаковку куриных яиц. По состоянию на вторник, 15 сентября, результат оказался таким:

  • Варус — 52,90 грн (со скидкой — 44,90 грн);
  • Ашан — 59,50 грн;
  • Сільпо — 59,99 грн;
  • Фора — 65,90 грн;
  • Новус — 68,64 грн;
  • Метро — 71 грн;
  • МегаМаркет — 73 грн;
  • АТБ — 73,30 грн.

"На рынке яиц уже начинается привычное для осени движение цен. В дальнейшем ситуация будет зависеть от сезонной продуктивности птицы, спроса и затрат производителей", — рассказал руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка изданию "РБК-Украина".

Традиционно осенью куриные яйца дорожают, поскольку спрос остается на стабильном уровне, а предложение сокращается. Кроме того, в этом году на цены влияют побочные факторы, связанные с полномасштабной войной: Россия усилила удары по складам, уничтожая запасы производителей и поставщиков.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в украинских супермаркетах ввели временные ограничения на продажу отдельных продуктов. Причина — проблемы с логистикой и повышенный спрос. Однако дефицит базовых товаров потребителям бояться не стоит, а запасы формировать не нужно.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине будут дорожать продукты питания осенью 2026 года. На цены негативно влияет повреждение значительной площади складских помещений. В результате производителям и поставщикам придется компенсировать возросшие расходы на логистику.

АТБ яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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