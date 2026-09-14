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Главная Экономика Ажиотаж вокруг пустых полок: в Кабмине рассказали, чего ожидать украинцам

Ажиотаж вокруг пустых полок: в Кабмине рассказали, чего ожидать украинцам

Ua ru
14 сентября 2026 16:00
Будет ли в Украине дефицит продуктов: в Кабмине прокомментировали ограничения на продажу продуктов
Люди в супермаркете. Фото: УНИАН

В некоторых украинских супермаркетах начали ограничивать количество отдельных продуктов, которые можно приобрести за один раз. На фоне ударов по складам и логистической инфраструктуре это вызвало опасения, что в магазинах может возникнуть дефицит базовых товаров. Однако украинцев призывают не скупать продукты впрок и говорят, что поводов для паники нет.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в интервью РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

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Почему супермаркеты ограничили продажи

Причиной ограничений стали, прежде всего, проблемы с логистикой и рост спроса на отдельные товары. Российские удары повреждают и уничтожают складские и распределительные центры, из-за чего в отдельных торговых сетях действительно могут возникать перебои с поставками и временно сокращаться ассортимент.

Однако, по словам Тараса Высоцкого, производственных мощностей достаточно, чтобы обеспечивать внутренний рынок основными продуктами. Поэтому не стоит увеличивать домашние запасы из-за ударов по складам. Министр советует украинцам иметь обычный минимальный запас, но не скупать продукты на месяцы вперед.

Лимиты могут усилить ажиотаж

Высоцкий также отметил, что решение об ограничениях в супермаркетах не обсуждалось с профильными ведомствами, но оно является преждевременным. Он считает, что это может, наоборот, подтолкнуть людей к еще большей панике. Покупатель увидит лимит в шесть пачек и решит приобрести все шесть, даже если изначально собирался взять только одну.

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Какие товары ограничили в АТБ

Сеть АТБ с 28 августа ввела временные ограничения на продажу отдельных товаров социальной группы. Речь идет о не более шести единицах или упаковках одного товара на одного покупателя. Ограничения действуют в магазинах сети по всей Украине.

Помимо ударов по инфраструктуре этому способствовали перекупщики, которые скупают продукцию крупными партиями для перепродажи. В АТБ также заверили, что временные ограничения не означают дефицита продуктов в сети.

"Ашан" тоже ввел лимиты

Для части продуктов установлен лимит до шести единиц в одном чеке или до 6 кг для навальных товаров. Для яиц действует ограничение до шести десятков. Лимиты касаются, в частности, консервов, масла, уксуса, соли, сахара, муки, круп и макаронных изделий.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как атаки на складскую инфраструктуру могут повлиять на стоимость продуктов. Из-за перестройки логистики годовая инфляция может дополнительно вырасти на 0,4–0,6 процентных пункта. В то же время резкого скачка цен или дефицита товаров не прогнозируют.

Также Новини.LIVE рассказывали об изменениях в работе АЗС из-за обстрелов. Сети перестраивают логистику, восстанавливают поврежденные станции и тестируют отдельные системы оповещения об угрозах. Несмотря на возможные временные ограничения на отпуск топлива, дефицита на заправках пока нет.

продукты обстрелы покупки супермаркет ограничения
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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