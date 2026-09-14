Чи буде дефіцит продуктів в Україні: у Кабміні прокоментували обмеження на продаж продуктів

Люди в супермаркеті. Фото: УНІАН

У деяких українських супермаркетах почали обмежувати кількість окремих продуктів, які можна придбати за один раз. На тлі ударів по складах і логістичній інфраструктурі це викликало побоювання, що в магазинах може виникнути дефіцит базових товарів. Однак українців закликають не скуповувати продукти про запас і кажуть, що підстав для паніки немає.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв'ю РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

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Чому супермаркети обмежили продаж

Причиною обмежень стали насамперед проблеми з логістикою та зростання попиту на окремі товари. Російські удари пошкоджують і знищують складські та розподільчі центри, через що в окремих торговельних мережах справді можуть виникати перебої з постачанням і тимчасово скорочуватися асортимент.

Однак, за словами Тараса Висоцького, виробничих потужностей достатньо, щоб забезпечувати внутрішній ринок основними продуктами. Тому не варто збільшувати домашні запаси через удари по складах. Міністр радить українцям мати звичайний мінімальний запас, але не скуповувати продукти на місяці вперед.

Ліміти можуть посилити ажіотаж

Висоцький також зазначив, що рішення про обмеження в супермаркетах не обговорювали з профільними відомствами, але вони є передчасними. Він вважає, що це може, навпаки, підштовхнути людей до ще більшої паніки. Покупець побачить ліміт у шість пачок і вирішить придбати всі шість, навіть якщо спочатку збирався взяти лише одну.

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Які товари обмежили в АТБ

Мережа АТБ з 28 серпня запровадила тимчасові обмеження на продаж окремих товарів соціальної групи. Йдеться про не більше шести одиниць або упаковок одного товару в одні руки. Обмеження діють у магазинах мережі по всій Україні.

Окрім ударів по інфраструктурі цьому сприяли перекупники, які скуповують продукцію великими партіями на перепродаж. В АТБ також заспокоїли, що тимчасові обмеження не означають дефіциту продуктів у мережі.

"Ашан" теж запровадив ліміти

Для частини продуктів встановили ліміт до шести одиниць в одному чеку або до 6 кг для вагових товарів. Для яєць діє обмеження до шести десятків. Ліміти стосуються, зокрема, консервів, олії, оцту, солі, цукру, борошна, круп і макаронних виробів.

Раніше Новини.LIVE писали, як атаки по складській інфраструктурі можуть вплинути на вартість продуктів. Через перебудову логістики річна інфляція може додатково зрости на 0,4–0,6 відсоткового пункту. Водночас різкого стрибка цін чи дефіциту товарів не прогнозують.

Також Новини.LIVE розповідали про зміни у роботі АЗС через обстріли. Мережі перебудовують логістику, відновлюють пошкоджені станції та тестують окремі системи оповіщення про загрози. Попри можливі тимчасові ліміти на відпуск пального, дефіциту на заправках наразі немає.