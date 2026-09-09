Ціни на продукти і темпи інфляції: в НБУ оцінили наслідки ударів РФ по логістиці

Жінка обирає продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Річна інфляція в Україні може зрости внаслідок російських атак по складській інфраструктурі. Це означає підвищення цін на продукти харчування вже восени 2026 року. В Національному банку оцінили вплив перебудови логістики на інфляційні темпи, однак заперечили різке дорожчання споживчих товарів з огляду на конкуренцію бізнесу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на колонку заступника голови НБУ Володимира Лепушинського.

Реклама

Що буде з цінами на продукти в Україні

Логістична інфраструктура сильно постраждала внаслідок атак Росії, а компаніям доводиться змінювати маршрути постачання продукції. Як результат, підвищилася собівартість виробництва і зберігання товарів. Ці фактори можуть призвести до зростання річної інфляції на 0,4-0,6 відсоткового пункту.

"Основна частина цього ефекту проявлятиметься восени. Водночас про різкий стрибок цін не йдеться: ефект буде розтягнутим у часі й частково стримуватиметься конкурентним середовищем та слабшим попитом", — уточнив Лепушинський.

За його словами, у структурі собівартості логістика і зберігання товарів складають близько 8% середньої споживчої ціни. Показники дійсно будуть зростати відповідно темпам інфляції, однак через побоювання втрати клієнтів бізнес може перекласти на споживачів лише частину додаткових витрат.

Читайте також:

Вплив логістики на споживчі ціни

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" раніше розповідав, що масштаби руйнувань складської інфраструктури і дорожчання пального стануть тригерами для зростання цін на продукти харчування. Адже логістичні витрати компаній можуть підвищитися на 30-40%.

Водночас про дефіцит товарів на споживчому ринку мова не йде. Бізнеси будуть формувати нові ланцюги постачання і транспортні коридори для забезпечення супермаркетів базовими продуктами. Логістику доведеться децентралізувати, що вплине на витрати українців.

Восени ціни можуть піднятися орієнтовно на 10-15%, хоча це середній показник, який не враховує участь логістики в собівартості виробництва конкретного товару. Громадянам не радять займатися накопиченням їжі, бо позитивний фінансовий ефект буде мізерним.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки мінімально коштує упаковка курячих яєць у супермаркетах України. Ціни на затребуваний продукт помірно зростають, однак це традиційне явище для осіннього періоду. Ми дізналися, в яких магазинах вартість яєць найбільш вигідна.

Також Новини.LIVE розповідали, що український бізнес почав змінювати підхід до зберігання та постачання продуктів. Російські атаки на склади змусили компанії побудувати нові логістичні маршрути. Водночас збільшені витрати можуть закласти у вартість базових товарів.