Цены на продукты и темпы инфляции: в НБУ оценили последствия ударов РФ по логистике

Женщина выбирает продукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Годовая инфляция в Украине может вырасти в результате российских ударов по складской инфраструктуре. Это означает рост цен на продукты питания уже осенью 2026 года. В Национальном банке оценили влияние реорганизации логистики на темпы инфляции, однако опровергли резкое подорожание потребительских товаров, учитывая конкуренцию между предприятиями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на колонку заместителя председателя НБУ Владимира Лепушинского.

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Что будет с ценами на продукты в Украине

Логистическая инфраструктура сильно пострадала в результате атак России, и компаниям приходится менять маршруты поставок продукции. В результате возросла себестоимость производства и хранения товаров. Эти факторы могут привести к росту годовой инфляции на 0,4-0,6 процентного пункта.

"Основная часть этого эффекта проявится осенью. В то же время о резком скачке цен речи не идет: эффект будет растянут во времени и частично сдерживаться конкурентной средой и более слабым спросом", — уточнил Лепушинский.

По его словам, в структуре себестоимости логистика и хранение товаров составляют около 8% средней потребительской цены. Показатели действительно будут расти в соответствии с темпами инфляции, но из-за опасений потери клиентов бизнес может переложить на потребителей лишь часть дополнительных затрат.

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Влияние логистики на потребительские цены

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" ранее рассказывал, что масштабы разрушений складской инфраструктуры и подорожание топлива станут триггерами для роста цен на продукты питания. Ведь логистические расходы компаний могут повыситься на 30-40%.

В то же время о дефиците товаров на потребительском рынке никто не говорит. Компании будут формировать новые цепочки поставок и транспортные коридоры для обеспечения супермаркетов основными продуктами. Логистику придется децентрализовать, что повлияет на расходы украинцев.

Осенью цены могут подняться примерно на 10-15%, хотя это средний показатель, который не учитывает долю логистики в себестоимости производства конкретного товара. Гражданам не рекомендуют заниматься накоплением продуктов, поскольку положительный финансовый эффект будет мизерным.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько минимально стоит упаковка куриных яиц в супермаркетах Украины. Цены на востребованный продукт умеренно растут, однако это традиционное явление для осеннего периода. Мы выяснили, в каких магазинах стоимость яиц наиболее выгодна.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинский бизнес начал менять подход к хранению и поставкам продуктов. Российские атаки на склады вынудили компании проложить новые логистические маршруты. При этом увеличенные расходы могут отразиться на стоимости базовых товаров.