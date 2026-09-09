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Главная Экономика Сниженные цены на продукты в АТБ: что нет смысла делать потребителям

Сниженные цены на продукты в АТБ: что нет смысла делать потребителям

Ua ru
9 сентября 2026 13:06
Скидки в АТБ не появляются посреди дня: когда в супермаркетах дешевеют продукты
Фасад супермаркета АТБ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы постоянно ищут в супермаркетах продукты со скидками, чтобы сэкономить. Некоторые сети меняют ассортимент акционных товаров ежедневно, а где-то его обновляют реже, например, еженедельно. В АТБ цены на востребованные товары пересматривают ночью, поэтому нет смысла ждать подешевения конкретного продукта в течение дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Телеграф".

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Когда меняют ценники в АТБ

Сотрудник сети объяснил, почему нет смысла проверять стоимость товаров в супермаркете несколько раз в день, надеясь на скидку. В АТБ цены пересматривают ночью и устанавливают актуальный показатель на следующий день. Он не изменится до ночи, хотя в некоторых случаях возможна уценка.

"Ценники меняются не днем. Ценники меняются ночью. В середине дня переоценку не проводят. Делают уценку, а переоценку товара в середине дня не проводят", — отметил сотрудник АТБ.

Ознакомиться со скидками можно в официальном интернет-магазине сети. Компания регулярно обновляет бюджетный ассортимент в рамках акции "Экономия". Популярные товары дешевеют на 20-50%, а потребителям доступны сладости, мороженое, колбасные/мясные изделия, молоко и т. д. гораздо выгоднее.

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Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ

Мы промониторили онлайн-магазин АТБ и узнали, что покупателям предложили со скидками до 50%. По состоянию на среду, 9 сентября, можно "урвать" такие востребованные продукты с выгодой для своего бюджета:

  • мороженое — 28,90 грн вместо 58,90 грн (-50%);
  • колбаса — 51,90 грн вместо 86,90 грн (-40%);
  • пельмени с курицей — 95,90 грн вместо 159,90 грн (-40%);
  • имитация икры — 48,90 грн вместо 75,90 грн (-35%);
  • креветки — 199,90 грн вместо 303,90 грн (-34%);
  • твердый сыр — 66,90 грн вместо 99,90 грн (-33%);
  • йогурт — 14,70 грн вместо 22 грн (-33%).

Дополнительные скидки получают пользователи мобильного приложения АТБ. Участие в программе лояльности предусматривает снижение стоимости выбранных товаров прямо на кассе. Необходимо загрузить приложение на свой телефон и отсканировать специальный код перед оплатой. Условие действует только на продукты с соответствующей отметкой на ценнике.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины. Сети почти ежедневно обновляют стоимость популярного продукта, учитывая рыночную ситуацию. Минимальные расходы потребителей достигли 55-65 грн в первой половине сентября 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему продукты в Украине могут подорожать. Экономист объяснил рост цен расходами компаний на логистику. Поскольку топливо подорожало, а хранение товаров на складах стало рискованным, сетям пришлось менять механизм поставок.

АТБ покупки супермаркет цены на продукты скидки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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