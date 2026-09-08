Цены на яйца не могут угомониться: на сколько подорожал продукт в супермаркетах

Даже скидки не помогают: что стало с ценами на яйца в супермаркетах
В украинских супермаркетах никак не могут стабилизироваться цены на яйца. Сети вынуждены повышать стоимость востребованного продукта с учетом рыночной ситуации и проблем с логистикой. Дополнительным фактором подорожания стало наступление осеннего периода, когда предложение традиционно снижается. Мы узнали, сколько минимально стоит упаковка яиц во вторник, 8 сентября.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины.
Минимальная стоимость упаковки яиц
По данным Минфина, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 колеблется в диапазоне 65,15-69,25 грн. Индекс потребительских цен впервые за последние месяцы превысил 100% и составил 108,72%, то есть продукт подорожал на 8,72% по сравнению с августом 2026 года.
Восходящая тенденция легко прослеживается в супермаркетах. Мы промониторили официальные интернет-магазины популярных сетей и выяснили, сколько минимально должны заплатить потребители за упаковку яиц. Дополнительно мы сравнили текущую стоимость с показателями, действовавшими пять дней назад, 3 сентября. Результат оказался таким:
- Варус — 51,90 грн (со скидкой — 46,90 грн);
- Ашан — 54,90 грн;
- Сільпо — 59,94 грн (было 54,99 грн);
- МегаМаркет — 60,50 грн;
- Новус — 60,59 грн (было 55,99 грн);
- Метро — 61 грн;
- Фора — 65,90 грн (было 56,99 грн);
- АТБ — 68,50 грн (было 62,40 грн).
Подорожают ли продукты в Украине
Ранее мы сообщали, что цены на продукты в супермаркетах могут существенно вырасти в ближайшее время в связи с удорожанием логистики. По словам финансового аналитика и экономиста Алексея Куща в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі", расходы на топливо достигают 40% в структуре себестоимости определенных товаров.
"Дефицит будет эпизодическим, ситуативным, голода точно не будет. Продукты будут появляться, будут находиться новые транспортные коридоры, логистика пойдет в сторону децентрализации", — отметил специалист.
Он уточнил, что в случае удорожания логистики на 30-40% в ближайшее время цены на базовые продукты могут подняться в среднем на 10-15%. Однако не стоит паниковать и массово скупать муку, макароны или крупы, поскольку это поможет сэкономить максимум несколько десятков гривен.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы начали более активно готовиться к зиме. В течение июня и июля фиксировался повышенный спрос на товары для энергоавтономности. Речь идет о генераторах, портативных зарядных устройствах, печках и других приборах, способных облегчить отключение света.
Также Новини.LIVE сообщали, что молочная продукция в Украине может подорожать на 20-25% в ближайшее время. Причины — рост производственных затрат, проблемы с логистикой и повреждение складской инфраструктуры. Однако дефицита товаров бояться не стоит.