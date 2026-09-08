Ціни на яйця не можуть вгомонитися: на скільки подорожчав продукт у супермаркетах

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В українських супермаркетах ніяк не можуть зупинитися ціни на яйця. Мережі вимушені підвищувати вартість затребуваного продукту з огляду на ринкову ситуацію і проблеми з логістикою. Додатковим фактором дорожчання стало настання осіннього періоду, коли пропозиція традиційно знижується. Ми дізналися, скільки мінімально коштує упаковка яєць у вівторок, 8 вересня.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України.

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Мінімальна вартість упаковки яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 коливається у діапазоні 65,15-69,25 грн. Індекс споживчих цін вперше за останні місяці перевищив 100% і склав 108,72%, тобто продукт подорожчав на 8,72% відносно серпня 2026 року.

Висхідна тенденція легко прослідковується у супермаркетах. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини популярних мереж і дізналися, скільки мінімально повинні заплатити споживачі за упаковку яєць. Додатково ми порівняли актуальну вартість із показниками, що діяли п’ять днів тому, 3 вересня. Результат виявився таким:

Варус — 51,90 грн (зі знижкою — 46,90 грн);

Ашан — 54,90 грн;

Сільпо — 59,94 грн (було 54,99 грн);

МегаМаркет — 60,50 грн;

Новус — 60,59 грн (було 55,99 грн);

Метро — 61 грн;

Фора — 65,90 грн (було 56,99 грн);

АТБ — 68,50 грн (було 62,40 грн).

Мінімальна вартість упаковки курячих яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Чи подорожчають продукти в Україні

Раніше ми розповідали, що ціни на продукти в супермаркетах можуть суттєво зрости найближчим часом з огляду на дорожчання логістики. За словами фінансового аналітика й економіста Олексія Куща в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі", витрати на пальне сягають 40% у структурі собівартості певних товарів.

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"Дефіцит буде епізодичним, ситуативним, голоду точно не буде. Продукти будуть з'являтися, нові транспортні коридори будуть знаходитись, логістика піде в бік децентралізації", — зазначив фахівець.

Він уточнив, що в разі дорожчання логістики на 30-40% найближчим часом ціни на базові продукти можуть піднятися на 10-15% у середньому. Проте не варто панікувати і масово скуповувати борошно, макарони чи крупи, оскільки це допоможе заощадити кілька десятків гривень максимум.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці почали готуватися до зими більш активно. Протягом червня і липня фіксували підвищений попит на товари для енергоавтономності. Йдеться про генератори, повербанки, пічки та інші прилади, здатні полегшити відключення світла.

Також Новини.LIVE розповідали, що молочна продукція в Україні може подорожчати на 20-25% найближчим часом. Причини — зростання виробничих витрат, проблеми з логістикою і пошкодження складської інфраструктури. Однак дефіциту товарів боятися не варто.