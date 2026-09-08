Українці почали скуповувати генератори, повербанки і буржуйки: де був найбільший попит

Жінка і собака біля генератора на вулиці. Фото: УНІАН

Українці почали готуватися до ймовірних масштабних блекаутів ще влітку 2026 року. Про це свідчить активізація запитів на товари для енергоавтономності, зокрема генератори, повербанки, "буржуйки" тощо. Найбільший попит спостерігали в Київській області, а Сумщина випередила Полтавський, Вінницький та Миколаївський регіони.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на NV Бізнес.

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Які товари найбільше купували українці

За досвідом минулої зими українці почали підвищували власну енергонезалежність на кілька місяців раніше, ніж торік. Згідно з дослідженням онлайн-платформи OLX за квітень 2025-го — серпень 2026 року, попит на відповідні товари стрімко зріс у червні-липні.

Найбільшу зацікавленість громадяни проявили до:

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генераторів — кількість запитів зросла на 69% проти 7,1% влітку 2025-го;

джерел безперебійного живлення — плюс 67,8% проти 8,2% торік;

"буржуйок" — зростання на 61,4% на противагу 10,6%.

Порівнявши попит на товари у липні та квітні поточного року, показник за кілька місяців зріс на 41,9% для генераторів, на 28,8% — для джерел безперебійного живлення, на 19,1% — для "буржуйок".

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Близько 111,8 тис. переглядів оголошень з генераторами зафіксували в Київській області — це найвищий попит серед усіх регіонів України. А Сумщина випередила Полтавщину, Вінниччину та Миколаївщину з огляду на регулярні обстріли прикордоння.

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Відключення світла взимку 2026 року

Раніше ми розповідали, скільки можуть тривати відключення електроенергії цьогоріч. За словами професора Національного університету "Полтавська політехніка" ім. Ю. Кондратюка Станіслава Ігнатьєва, ранкові години будуть найменш критичними, а прогнозована кількість черг — від двох до чотирьох.

Водночас про другу половину дня і вечір говорити важко, оскільки наразі невідомо, з якими масштабами аварійних ситуацій доведеться стикнутися через обстріли росіян. Взимку впаде ефективність сонячної генерації, тому може зрости дефіцит у мережі.

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Станіслав Ігнатьєв вважає, що ввечері існує вірогідність застосування від чотирьох до шести черг відключень одночасно, тому тривалість відсутності світла становитиме до 4-5 годин поспіль за оптимістичним сценарієм.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи може змінитися вартість електроенергії для побутових споживачів найближчим часом. Українці платитимуть восени 4,32 грн за кіловат-годину. Цей тариф гарантовано діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року, однак його можуть продовжити.

Також Новини.LIVE розповідали, чи вигідно погоджуватися на довгу оренду паю під сонячні панелі. Власник не втрачає право власності, а лише надає компанії змогу користуватися земельною ділянкою на певний час. Однак необхідно приділити увагу індексації орендної плати.