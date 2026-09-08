Украинцы начали скупать генераторы, повербанки и буржуйки: где был наибольший спрос

Женщина и собака возле генератора на улице. Фото: УНИАН

Украинцы начали готовиться к возможным масштабным блэкаутам еще летом 2026 года. Об этом свидетельствует рост спроса на товары для энергоавтономности, в частности генераторы, портативные зарядные устройства, "буржуйки" и пр. Наибольший спрос наблюдался в Киевской области, а Сумская область опередила Полтавскую, Винницкую и Николаевскую.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на NV Бизнес.

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Какие товары чаще всего покупали украинцы

По опыту прошлой зимы украинцы начали повышать свою энергонезависимость на несколько месяцев раньше, чем в прошлом году. Согласно исследованию онлайн-платформы OLX за апрель 2025-го — август 2026 года, спрос на соответствующие товары стремительно вырос в июне-июле.

Наибольший интерес граждане проявили к:

генераторам — количество запросов выросло на 69% против 7,1% летом 2025 года;

источникам бесперебойного питания — плюс 67,8% против 8,2% в прошлом году;

"буржуйкам" — рост на 61,4% по сравнению с 10,6%.

Сравнив спрос на товары в июле и апреле текущего года, показатель за несколько месяцев вырос на 41,9% для генераторов, на 28,8% — для источников бесперебойного питания, на 19,1% — для "буржуек".

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Около 111,8 тыс. просмотров объявлений с генераторами зафиксировали в Киевской области — это самый высокий спрос среди всех регионов Украины. А Сумская область опередила Полтавскую, Винницкую и Николаевскую в связи с регулярными обстрелами приграничных районов.

Отключения света зимой 2026 года

Ранее мы рассказывали, как долго могут длиться отключения электроэнергии в этом году. По словам профессора Национального университета "Полтавская политехника" им. Ю. Кондратюка Станислава Игнатьева, утренние часы будут наименее критическими, а прогнозируемое количество очередей — от двух до четырех.

О второй половине дня и вечере говорить сложно, поскольку пока неизвестно, с какими масштабами аварийных ситуаций придется столкнуться из-за обстрелов со стороны россиян. Зимой снизится эффективность солнечной генерации, поэтому может возрасти дефицит в сети.

Станислав Игнатьев считает, что вечером существует вероятность одновременного применения от четырех до шести очередей отключений, поэтому продолжительность отсутствия света составит до 4-5 часов подряд по оптимистичному сценарию.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, может ли измениться стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в ближайшее время. Осенью украинцы будут платить 4,32 грн за киловатт-час. Этот тариф гарантированно будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года, однако его могут продлить.

Также Новини.LIVE рассказывали, выгодно ли соглашаться на долгосрочную аренду пая под солнечные панели. Владелец не теряет право собственности, а лишь предоставляет компании возможность пользоваться земельным участком на определенное время. Однако необходимо обратить внимание на индексацию арендной платы.