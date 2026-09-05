Стоит ли сдавать участок в аренду под солнечную электростанцию: преимущества и риски

Рабочий в поле возле солнечных панелей. Фото: magnific.com

Владельцам земельных паев все чаще предлагают передать участки в долгосрочную аренду для строительства солнечных электростанций. Такое сотрудничество может обеспечить стабильный доход, превышающий обычный арендный платеж, но в то же время предполагает обязательства на десятилетия. Поэтому стоит знать, на что следует обратить внимание в договоре, чтобы не лишиться выгоды и защитить свои права.

Об этом рассказали специалисты Юридическо-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины", передают Новини.LIVE.

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Теряет ли владелец землю после передачи пая в аренду

Прежде всего владельцам следует понимать: передача земельного участка в аренду под солнечную электростанцию не означает утрату права собственности.

Земля остается у собственника, а компания получает лишь право пользоваться ею в течение срока, определенного договором. По окончании аренды право собственности на участок никуда не исчезает и остается за его владельцем.

В то же время длительный срок договора означает, что владелец на многие годы фактически передает другой стороне возможность пользоваться своим активом. Поэтому к условиям такого соглашения нужно отнестись особенно внимательно.

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Чем может быть выгодна аренда земли под солнечную электростанцию

Одним из главных преимуществ такого варианта является возможность получать стабильный доход.

При традиционной аренде земли для сельскохозяйственного производства размер платежей может зависеть от рыночной ситуации и условий соглашения. В случае с землей под солнечную электростанцию в договоре обычно предусматривается конкретная сумма арендной платы.

Во многих случаях она может быть значительно выше обычной платы за сельскохозяйственный участок. Именно поэтому предложения об аренде под солнечные электростанции могут казаться привлекательными для владельцев земли.

Однако соглашаться только из-за высокой суммы выплат не стоит. Если договор заключается, например, на 20 лет, нужно учесть, как будет меняться стоимость денег в течение этого периода.

Почему важна индексация арендной платы

Длительный срок аренды делает вопрос индексации одним из ключевых.

Если владелец соглашается на фиксированную сумму на 20 лет без возможности ее пересмотра, через десятилетие получаемые деньги могут иметь значительно меньшую покупательную способность из-за инфляции.

Поэтому в договоре желательно предусмотреть четкий механизм ежегодной индексации арендной платы. Так владелец сможет защитить свой доход от обесценивания денег в будущем.

Не менее важно заранее определить конкретные сроки выплаты средств и ответственность арендатора в случае их нарушения.

Что обязательно нужно проверить в договоре

Перед подписанием документа необходимо внимательно изучить не только сумму арендной платы, но и все остальные условия пользования землей.

В частности, в договоре должны быть четко определены:

размер и сроки выплаты арендной платы;

механизм ее индексации;

ответственность арендатора за просрочку платежей;

порядок использования земельного участка;

срок действия договора;

условия его досрочного расторжения;

порядок возврата земли по окончании аренды.

Особенно важен последний пункт. Если на земельном участке устанавливаются солнечные панели и другое оборудование, договор должен четко определять, кто и за чей счет будет демонтировать конструкции по окончании аренды.

Также необходимо заранее оговорить, в каком состоянии земельный участок должен быть возвращен владельцу.

Стоит ли соглашаться на аренду на 20 лет

Двадцать лет — это очень длительный срок. За это время жизненные обстоятельства собственника могут измениться, поэтому перед заключением договора необходимо оценить не только нынешнюю выгоду, но и будущие планы в отношении земли.

Если собственник планирует самостоятельно использовать участок, заниматься сельским хозяйством или передать его другому лицу, долгосрочная аренда может стать ограничением.

Стоит также учитывать, что после подписания договора изменить его условия или досрочно расторгнуть аренду без соответствующих оснований может быть сложно.

Поэтому перед заключением соглашения необходимо внимательно ознакомиться с условиями его расторжения и возможностями внесения изменений. Владельцу пая рекомендуется обратиться к независимому юристу или специалисту по земельному праву.

Это особенно важно, если документ предусматривает аренду на несколько десятилетий, строительство на земельном участке и установку дорогостоящего оборудования. Специалист поможет оценить риски, обратить внимание на невыгодные положения и, при необходимости, предложить внести изменения в договор.

В результате владелец сможет лучше защитить свои имущественные интересы и избежать неприятных ситуаций в будущем.

Таким образом, аренда земельного пая для строительства солнечной электростанции действительно может стать выгодным источником долгосрочного дохода. Особенно если предлагаемая плата существенно превышает стандартную арендную ставку.

Однако главным условием выгодной сделки является не только размер платежа. Необходимо, чтобы договор содержал понятные правила индексации, сроки выплат, ответственность арендатора и четкий порядок возврата земли по окончании аренды.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько платят арендаторы за земельные паи в Украине. В отдельных регионах это может составлять более 40 тысяч гривен в год за пай, тогда как в других — вдвое меньше. Разница во выплатах может быть значительной, а сама ставка зависит от многих факторов.

Также Новини.LIVE писали, как разделить земельный участок между несколькими владельцами. Наличие доли в праве собственности не означает, что землю всегда можно физически разделить на отдельные части. Возможность такого раздела зависит от целевого назначения участка.