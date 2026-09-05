Чи варто віддавати пай в оренду під сонячну електростанцію: переваги та ризики

Робочий в полі біля сонячних панелей. Фото: magnific.com

Власникам земельних паїв дедалі частіше пропонують передати ділянки у довгострокову оренду для будівництва сонячних електростанцій. Така співпраця може забезпечити стабільний і вищий за звичайний орендний платіж дохід, але водночас передбачає зобов'язання на десятиліття. Тож варто знати, що перевірити в договорі, щоб не втратити вигоду та захистити свої права.

Про це розповіли фахівці Юридично-землевпорядної компанії "Земельний фонд України", передають Новини.LIVE.

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Чи втрачає власник землю після передачі паю в оренду

Насамперед власникам варто розуміти: передача земельної ділянки в оренду під сонячну електростанцію не означає втрату права власності.

Земля залишається у власника, а компанія отримує лише право користуватися нею протягом строку, визначеного договором. Після завершення оренди право власності на ділянку нікуди не зникає та залишається за її господарем.

Водночас тривалий строк договору означає, що власник на багато років фактично передає іншій стороні можливість користуватися своїм активом. Тому до умов такої угоди потрібно поставитися особливо уважно.

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Чим може бути вигідна оренда землі під сонячну електростанцію

Однією з головних переваг такого варіанту є можливість отримувати стабільний дохід.

При традиційній оренді землі для сільськогосподарського виробництва розмір платежів може залежати від ринкової ситуації та умов домовленості. У випадку із землею під сонячну електростанцію договором зазвичай передбачають конкретну суму орендної плати.

У багатьох випадках вона може бути значно вищою за звичайну плату за сільськогосподарський пай. Саме тому пропозиції оренди під сонячні електростанції можуть виглядати привабливими для власників землі.

Однак погоджуватися лише через високу суму виплат не варто. Якщо договір укладається, наприклад, на 20 років, потрібно врахувати, як змінюватиметься вартість грошей протягом цього періоду.

Чому важлива індексація орендної плати

Тривалий строк оренди робить питання індексації одним із ключових.

Якщо власник погоджується на фіксовану суму на 20 років без можливості її перегляду, через десятиліття отримувані гроші можуть мати значно меншу купівельну спроможність через інфляцію.

Тому в договорі бажано передбачити чіткий механізм щорічної індексації орендної плати. Так власник зможе захистити свій дохід від знецінення грошей у майбутньому.

Не менш важливо заздалегідь визначити конкретні строки виплати коштів та відповідальність орендаря у випадку їх порушення.

Що обов'язково перевірити в договорі

Перед підписанням документа потрібно уважно вивчити не лише суму орендної плати, а й усі інші умови користування землею.

Зокрема, у договорі мають бути чітко визначені:

розмір і строки виплати орендної плати;

механізм її індексації;

відповідальність орендаря за прострочення платежів;

порядок використання земельної ділянки;

строк дії договору;

умови його дострокового припинення;

порядок повернення землі після завершення оренди.

Особливо важливим є останній пункт. Якщо на земельній ділянці встановлюють сонячні панелі та інше обладнання, договір має чітко визначати, хто і за чий рахунок демонтуватиме конструкції після закінчення оренди.

Також потрібно заздалегідь прописати, у якому стані земельна ділянка має бути повернута власнику.

Чи варто погоджуватися на оренду на 20 років

Двадцять років — це дуже тривалий період. За цей час життєві обставини власника можуть змінитися, тому перед укладенням договору потрібно оцінити не лише нинішню вигоду, а й майбутні плани щодо землі.

Якщо власник планує самостійно використовувати ділянку, займатися сільським господарством або передати її іншій особі, довгострокова оренда може стати обмеженням.

Варто також враховувати, що після підписання договору змінити його умови або достроково припинити оренду без відповідних підстав може бути складно.

Тому перед укладенням угоди необхідно уважно ознайомитися з умовами її розірвання та можливостями внесення змін. Власнику паю бажано звернутися до незалежного юриста або фахівця із земельного права.

Це особливо важливо, якщо документ передбачає оренду на кілька десятиліть, будівництво на земельній ділянці та встановлення дорогого обладнання. Спеціаліст допоможе оцінити ризики, звернути увагу на невигідні положення та за потреби запропонувати внести зміни до договору.

У результаті власник зможе краще захистити свої майнові інтереси та уникнути неприємних ситуацій у майбутньому.

Тож, оренда земельного паю для будівництва сонячної електростанції справді може стати вигідним джерелом довгострокового доходу. Особливо якщо запропонована плата суттєво перевищує стандартну орендну ставку.

Проте головною умовою вигідної угоди є не лише розмір платежу. Необхідно, щоб договір містив зрозумілі правила індексації, строки виплат, відповідальність орендаря та чіткий порядок повернення землі після завершення оренди.

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