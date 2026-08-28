Як розділити земельну ділянку між співвласниками: головні правила

Чоловіки на земельній ділянці. Фото: Magnific

Спільна часткова власність на землю може виникнути, зокрема, після прийняття спадщини або приватизації земельної ділянки. Якщо одна ділянка зареєстрована за кількома власниками та має один кадастровий номер, між ними можуть виникати питання щодо користування територією, її утримання та можливості фактичного поділу.

Про це розповідає AgroWeek, передають Новини.LIVE.

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Що потрібно знати співвласникам земельної ділянки

Спільна власність означає, що кожен співвласник має визначену частку в праві власності на земельну ділянку. Частки можуть бути однаковими або встановленими в конкретному співвідношенні.

Водночас наявність частки у праві власності не означає, що землю завжди можна фізично розділити на окремі частини. Можливість такого поділу залежить від цільового призначення ділянки, її площі, технічних характеристик, містобудівних вимог та інших обставин.

Один із найзручніших способів врегулювати відносини між співвласниками — укласти письмову домовленість. У ній можна визначити, хто і якою частиною території користується, як оплачуються витрати на утримання землі, хто сплачує земельний податок та як розподіляється відповідальність між власниками.

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Якщо домовитися не вдається, спір щодо користування або поділу земельної ділянки може бути переданий на розгляд суду.

Як оформити поділ землі та уникнути проблем

Якщо співвласники хочуть розділити земельну ділянку або встановити окремий порядок її використання, насамперед варто узгодити це між усіма власниками.

Зазвичай процедура передбачає такі кроки:

отримання згоди співвласників на поділ ділянки або визначення порядку користування нею;

проведення необхідних геодезичних робіт;

розробку відповідної документації із землеустрою;

оформлення утворених у результаті поділу земельних ділянок та присвоєння їм окремих кадастрових номерів.

Окремі правила діють і в ситуації, коли один зі співвласників хоче продати свою частку. У такому випадку інші співвласники мають право переважної купівлі на умовах, запропонованих потенційному покупцеві. Недотримання встановленої процедури може стати причиною для судового спору щодо такої угоди.

Юристи радять не обмежуватися усними домовленостями. Усі важливі умови краще зафіксувати письмово, а в необхідних випадках — посвідчити нотаріально. У документі варто чітко прописати порядок користування землею, розподіл витрат на її утримання, сплату податків та відповідальність кожного власника.

Якщо фізично розділити ділянку неможливо, співвласники можуть визначити порядок спільного користування. Залежно від ситуації це може бути встановлення сервітуту, визначення зон або графіка користування спільною територією та інші передбачені законом механізми.

Чітко оформлені домовленості допомагають співвласникам уникнути конфліктів, зайвих витрат і тривалих судових спорів у майбутньому.

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