Как разделить земельный участок между совладельцами: основные правила

Мужчины на земельном участке. Фото: Magnific

Совместная долевая собственность на землю может возникнуть, в частности, после получения наследства или приватизации земельного участка. Если один участок зарегистрирован на нескольких собственников и имеет один кадастровый номер, между ними могут возникать вопросы относительно пользования территорией, ее содержания и возможности фактического раздела.

Об этом сообщает AgroWeek, передают Новини.LIVE.

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Что нужно знать совладельцам земельного участка

Совместная собственность означает, что каждый совладелец имеет определенную долю в праве собственности на земельный участок. Доли могут быть равными или установленными в конкретном соотношении.

В то же время наличие доли в праве собственности не означает, что землю всегда можно физически разделить на отдельные части. Возможность такого раздела зависит от целевого назначения участка, его площади, технических характеристик, градостроительных требований и других обстоятельств.

Один из самых удобных способов урегулировать отношения между совладельцами — заключить письменное соглашение. В нем можно определить, кто и какой частью территории пользуется, как оплачиваются расходы на содержание земли, кто уплачивает земельный налог и как распределяется ответственность между собственниками.

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Если договориться не удается, спор относительно пользования или раздела земельного участка может быть передан на рассмотрение суда.

Как оформить раздел земли и избежать проблем

Если совладельцы хотят разделить земельный участок или установить отдельный порядок его использования, прежде всего следует согласовать это между всеми собственниками.

Обычно процедура предусматривает следующие шаги:

получение согласия совладельцев на раздел участка или определение порядка его использования;

проведение необходимых геодезических работ;

разработку соответствующей документации по землеустройству;

оформление образованных в результате раздела земельных участков и присвоение им отдельных кадастровых номеров.

Отдельные правила действуют и в ситуации, когда один из совладельцев хочет продать свою долю. В таком случае остальные совладельцы имеют право преимущественной покупки на условиях, предложенных потенциальному покупателю. Несоблюдение установленной процедуры может стать причиной судебного спора по поводу такой сделки.

Юристы советуют не ограничиваться устными договоренностями. Все важные условия лучше зафиксировать в письменной форме, а в необходимых случаях — заверить у нотариуса. В документе следует четко прописать порядок пользования землей, распределение расходов на ее содержание, уплату налогов и ответственность каждого собственника.

Если физически разделить участок невозможно, совладельцы могут определить порядок совместного пользования. В зависимости от ситуации это может быть установление сервитута, определение зон или графика пользования общей территорией и другие предусмотренные законом механизмы.

Четко оформленные договоренности помогают совладельцам избежать конфликтов, лишних расходов и длительных судебных споров в будущем.

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