Знижки в АТБ не з’являються посеред дня: коли в супермаркетах дешевшають продукти

Фасад супермаркета АТБ. Фото: Новини.LIVE

Українці постійно шукають у супермаркетах продукти зі знижками для економії бюджету. Деякі мережі змінюють акційний асортимент щодня, а десь його оновлюють рідше, наприклад, щотижня. В АТБ ціни на затребувані товари переглядають вночі, тому немає сенсу очікувати на здешевлення конкретного продукту протягом дня.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "Телеграф".

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Коли змінюють цінники в АТБ

Працівник мережі пояснив, чому немає сенсу перевіряти вартість товарів у супермаркеті кілька разів на день, сподіваючись на знижку. В АТБ ціни переглядають вночі та встановлюють актуальний показник на наступний день. Він не зміниться до ночі, хоча в деяких випадках можлива уцінка.

"Цінники змінюються не вдень. Цінники змінюються вночі. Серед дня переоцінку не роблять. Роблять уцінку, а переоцінку товару посеред дня не роблять", — зазначив співробітник АТБ.

Ознайомитися зі знижками можна в офіційному онлайн-магазині мережі. Компанія регулярно оновлює бюджетний асортимент у межах акції "Економія". Популярні товари стають дешевшими на 20-50%, а споживачам доступні солодощі, морозиво, ковбасні/м'ясні вироби, молоко тощо набагато вигідніше.

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Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ

Ми промоніторили онлайн-магазин АТБ і дізналися, що покупцям запропонували зі знижками до 50%. Станом на середу, 9 вересня, можна "урвати" такі затребувані продукти з вигодою для свого бюджету:

морозиво — 28,90 грн замість 58,90 грн (-50%);

ковбаса — 51,90 грн замість 86,90 грн (-40%);

пельмені з куркою — 95,90 грн замість 159,90 грн (-40%);

ікра імітована — 48,90 грн замість 75,90 грн (-35%);

креветки — 199,90 грн замість 303,90 грн (-34%);

сир твердий — 66,90 грн замість 99,90 грн (-33%);

йогурт — 14,70 грн замість 22 грн (-33%).

Додаткові знижки отримують користувачі мобільного застосунку АТБ. Участь у програмі лояльності передбачає зменшення вартості обраних товарів прямо на касі. Потрібно завантажити додаток у свій телефон і сканувати спеціальний код перед оплатою. Умова діє лише на продукти з відповідною позначкою на ціннику.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України. Мережі майже щодня оновлюють вартість популярного продукту, враховуючи ринкову ситуацію. Мінімальні витрати споживачів досягли 55-65 грн у першій половині вересня 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, чому продукти в Україні можуть подорожчати. Економіст пояснив зростання цін витратами компаній на логістику. Оскільки пальне подорожчало, а зберігання товарів на складах стало ризиковим, мережам довелося змінювати механізм постачання.