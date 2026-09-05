Супермаркети оновили вартість продуктів: що стало з цінами в АТБ і Сільпо

Продукти в супермаркеті Києва. Фото: Новини.LIVE

В Україні помірно зростають ціни на продукти, хоча деякі категорії товарів дорожчають швидше. Супермаркети регулярно знижують вартість затребуваних позицій в асортименті, щоб спонукати споживачів до активних покупок. Навіть на тлі нестачі частини продукції в окремих магазинах внаслідок руйнування Росією складів, мережі не забувають про систематичні акції та розпродажі.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 популярних товарів в АТБ і Сільпо з вигідними знижками.

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Знижки на продукти в АТБ і Сільпо

Чимало супермаркетів постраждали від прицільних ударів РФ: влітку 2026 року ворог почав "полювати" за продуктовими базами і складами різних брендів, намагаючись винищити товари. АТБ і Сільпо не стали винятками — постраждали як приміщення для зберігання продуктів, так і самі магазини.

При цьому мережі продовжують радувати споживачів знижками та акційними пропозиціями, допомагаючи економити на базових речах. Ми промоніторили їх офіційні онлайн-магазини, дізнавшись, що стало з цінами на популярні товари. Результат виявився таким (знижки дійсні на суботу, 5 вересня):

тунець у розсолі — 89,99 грн замість 259 грн (-65%, Сільпо);

кава зернова — 199 грн замість 459 грн (-57%, Сільпо);

морозиво — 109,90 грн замість 229,90 грн (-52%, АТБ);

грудинка — 29,90 грн замість 59,90 грн (-50%, Сільпо);

шоколад — 45,90 грн замість 88,90 грн (-48%, АТБ);

сир — 39,90 грн замість 69,90 грн (-43%, Сільпо);

ковбаса — 65 грн замість 109,70 грн (-40%, АТБ);

пельмені — 148,90 грн замість 229,50 грн (-35%, АТБ);

молоко — 39,99 грн замість 62,49 грн (-36%, Сільпо);

сардельки — 219,89 грн замість 333,99 грн (-34%, АТБ).

Продукти зі знижками в Сільпо. Фото: скриншот

Нові правила постачання продуктів

Раніше ми розповідали, що цілеспрямовані удари російської армії по складах змусили компанії переглянути механізм роботи для мінімізації ризиків. Замість зберігання продукції в одному-двох місцях мережі почали децентралізацію, поступово переходячи на принцип роззосередження.

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Нова модель передбачає використання багатьох дрібних складів і пряму доставку товарів у магазини. Довелося перебудовувати логістичні маршрути, оминаючи проміжні хаби, куди в будь-який момент може прилетіти реактивний БпЛА чи балістична ракета.

Водночас споживачів цікавить інша сторона питання: чи не зростуть ціни? Адже децентралізація вимагає додаткових витрат на транспорт, пальне, оренду складів тощо. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, прогнозується максимальне дорожчання через нову логістику на рівні до 2,5%.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні. Супермаркети почали помірно переписувати вартість затребуваного продукту, враховуючи ринкову ситуацію. В АТБ найдешевша упаковка коштує 68,50 грн на противагу 42 грн у серпні 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що Росія продовжує знищувати великі складські комплекси, де зберігалася продукція українських компаній. Руйнування приміщень ускладнило логістику та може призвести до зростання цін. Бізнесу доводиться шукати альтернативні канали постачання.